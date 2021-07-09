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彰化縣獲補助改善萬興和溝頭3排水工程

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美等人今天到二林鎮了解萬興排水的施工現況。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美等人今天到二林鎮了解萬興排水的施工現況。圖／縣府提供

彰化縣二林鎮低漥地區往年每逢豪大雨必淹水，今年情況大為改善，縣長王惠美今天前往了解排水工程，歸功做好萬興排水和溝頭排水的部分工程提高通洪能力，當場交代加緊施工，徹底解決淹水問題；鎮長蔡詩傑建議相關工程竣工後，應有延續性的工程維護，杜絕再發生淹水。

二林鎮排水工程有萬興排水及溝頭排水等3案，總工程費約3700萬元。水資處長陳詔慶簡報指出，萬興排水是南彰化主要的區域排水，流經埤頭鄉、二林鎮及芳苑鄉等3鄉鎮，集水面積約84 平方公里，長度約22 公里，為灌排兩用的排水路；溝頭排水是魚寮溪排水支流，主要收集農田排水，目前緊臨農田的護岸高度不足，常因下雨溢流造成周邊農田淹水，改善工程一併改善雙側護，提高區段通洪能力，減少局部溢淹情形。

王惠美說，今年度向中央爭取改善排水瓶頸及淹水區段護岸，補助款約1.35億元，今天她和水資處、各級民代共同勘察的二林鎮排水工程，主要改善萬興排水中、下游區段，其中「萬興排水（永興里段）應急工程」經費約1100萬元，改善左岸154公尺和右岸153公尺的原有土堤及老舊砌石護岸，預計今（110）年11月初完工，「萬興排水彰133線上游應急工程」經費1300萬元，改善左岸辦理區段單側護岸長度325公尺，預計今（110）年9月底完工，另一案「溝頭排水（外竹里段）應急工程」經費1300萬元，改善長度約250公尺，預定今（110）年9月底完工。

王惠美認為，3案排水工程施做50%以上，有的接近完工，已做好的改善工程在5月30到6月間歇性大雨期間顯現減緩淹水的初步成效，縣政府團隊將督促包商加緊施工。

彰化縣二林鎮溝頭排水施工後的景象。圖／縣府提供
彰化縣二林鎮溝頭排水施工後的景象。圖／縣府提供
彰化縣二林鎮溝頭排水施工前的情景。圖／縣府提供
彰化縣二林鎮溝頭排水施工前的情景。圖／縣府提供

淹水 護岸 王惠美

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