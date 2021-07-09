台中這條路N字型連續彎路車禍頻傳 市府截彎取直改善

台中市外埔區二崁路333巷前大溝橋因跨越水利溝箱涵，造成道路呈N字型不對稱彎曲，造成行車視距不佳，車禍頻傳。經台中市議員吳敏濟爭取後，目前正進行截彎取直工程，路寬將由6.8公尺拓寬為12公尺，預計7月底完工。

吳敏濟表示，外埔區二崁路333巷前大溝橋因跨越水利溝箱涵，造成道路呈N字型不對稱彎曲，沿線水美工業區重型版車及連結拖車行經需跨越雙黃線行駛，造成行車視距不佳常擦撞護欄，車禍頻傳。

該路段因農田水利署台中管理處不同意水溝加蓋，農民反對水門遷移始終無法解決。吳敏濟服務處居中協調召集過5次會勘，去年11月在議會提出質詢及提案，引起建設局重視，經會勘確定有改善的必要。彙整地方民意後，工程設計兼顧道路交通安全與農業灌溉用水，大溝橋南側護欄外側后里圳五支線第一分線20號小水門予以保留；農田水利署台中管理處同意局部加蓋拓寬道路。

截彎取直工程日前動工，養工處隊長蘇佳禾表示，大溝橋北側護欄拆除，灌溉溝加蓋，原N字型連續彎路由6.8公尺拓寬為12公尺，大幅改善道路視線。工程總經費105萬，路面改善施作長度共117.4公尺，路旁排水溝新設長度52公尺，排水圳加蓋長度約19公尺，預計7月底前施作完成。

台電工務課長廖乙輝表示，為配合此一公共建設，電桿遷移作業優先施作，目前新電桿已經立桿，預計7月底前安排停電遷線作業，並移除既有電桿，約5小時可恢復正常供電。