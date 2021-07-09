防疫警戒觀光農園苦哈哈 盼彰縣府向高層反映難過心聲

防疫警戒提升到第三級，觀光農園已2個多月沒生意，縣政府團隊今天到二林鎮關心葡萄觀光果園和觀光農園、觀光酒莊，業者要求縣政府把當前困境轉達給高層，讓高層了解基層生活現況，能夠真正「苦民所苦」。

縣長王惠美、農業處副處長郭至善、二林鎮農會總幹事邱士平、二林鎮長蔡詩傑、縣政顧問蔡淑芬，今天到二林鵬群頂酒莊，了解今年梅雨期間的釀酒葡萄受損情，及在地釀酒產業現況。

王惠美肯定鵬群頂酒莊兼葡萄觀光果園負責人譚華光，長期種植釀酒葡萄及經營觀光酒莊的用心，並表示，防疫解封後，休閒觀光農園絕對會是非常好的賣點，種釀酒葡萄的農民全力拚轉型之外，縣政府希望臺灣菸酒公司改變目前低價收購釀酒葡萄方式，農糧署能維持國內釀酒葡萄特色產業發展，支持台灣在地優質農特產品。

譚華光表示，受到疫情影響，觀光農園和酒莊已經兩個月完全沒有遊客，希望管制逐步解封後能有團客進來，紓解農民和業者的經營壓力，政府宣布微解封之後已有很多人打電話詢問是否可採收鮮食葡萄，所以農民和業者都很期待政府有完善的解封或微解封配套措施，更期待縣長將把業者和農民的困境轉達到高層，讓高層了解地方產業到底怎麼過活。

二林鎮農會總幹事邱士平說，關於農民的生計，鎮農會很認真聯繫臺酒，希望得到合理價錢跟農民契作，可是臺酒搬出公司化等理由，對農民不是很好，鎮農會期盼縣政府爭取合理的收購葡萄價格，而鎮農會和農民也會努力開拓管道，預定10月到台中草悟道行銷二林最安全好喝的葡萄酒和觀光酒莊。

二林鎮長蔡詩傑說，二林各酒莊歷經契作後轉型，不斷精進，釀酒技術精良，堪稱「臺灣波爾多」葡萄酒產區，使得二林鎮葡萄不只有鮮食葡萄，還有葡萄酒，產業差異化的優勢可促進二林地區發展地方創生、地方產業及地方觀光。

二林鎮曾是釀酒葡萄的故鄉，公賣局（壹灣菸酒公司的前身）契作時期最多達1400公頃，結束契作制度之後，收購價格從每公斤25元下滑15元，葡萄農賺不到錢，棄葡萄不種，改種紅龍果等水果，全鎮種植面積只剩約44公頃。

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