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中央宣布「微解封」 彰化縣議會7月13日復會縣政質詢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
中央疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，彰化縣議會因此決定復會。圖／彰化縣議會提供
中央疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，彰化縣議會因此決定復會。圖／彰化縣議會提供

中央疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，彰化縣議會因此決定復會，13日復會當天議程為原訂5月17日進行的「縣政質詢」，並將進行議程變更與增減提案的追認程序，

彰化縣議會第19屆第5次定期大會因今年5月開始本土疫情升溫，為降低群聚感染風險，從5月17日停會至今。議長謝典林表示，考量疫情在縣府團隊及所有縣民努力下，已獲得相當程度控制，且縣府各項提案必須經議會審議通過，才能動支相關預算及執行，為讓縣政順利推行決定復會。

這段期間議會也升級防疫整備，謝典林說，議事大廳議員席、官員備詢台及各小組審查室設置透明隔版、加裝麥克風套、每日加強清潔消毒外，也會落實實聯制、出入口管制、人流降載、測量體溫、戴口罩等各項中央公告防疫指引，這次定期會也將提案修正「彰化縣議會議事規則」部分條文，增訂遠距視訊會議相關規定，確保疫情期間縣政運作及議會監督可以正常進行。

謝典林也說，過去2個月以來，彰化模式在防疫上有很大的成就，停會期間，他個人及許多議員同仁都關心第一線防疫人員的工作情形，曾多次捐贈防疫物資、慰問金、水果點心等，慰勞工作同仁的辛勞，感謝他們扛住壓力，犧牲假期，不分晝夜的奉獻，才能讓彰化原本嚴峻的疫情得到控制。

7月13日議程將由吳韋達、劉淑芳、曹嘉豪、顧黃水花、林庚壬及蕭如意等議員分別進行縣政質詢，7月14日後由各審查委員會進行議案審查，8月5日至6日進行聯席審查、綜合討論及三讀議案第2、3讀會，預定8月9日閉幕。

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