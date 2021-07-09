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中捷松竹站自助借還書站 開張借閱超過5000冊

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市立圖書館在捷運松竹站2號出口設置中市首座「捷運自助借還書站」，透過智慧化連線，中市圖可掌握自助借還書站書籍借閱或在架狀況，隨時補充藏書量。圖／中捷提供
台中市立圖書館在捷運松竹站2號出口設置中市首座「捷運自助借還書站」，透過智慧化連線，中市圖可掌握自助借還書站書籍借閱或在架狀況，隨時補充藏書量。圖／中捷提供

台中市首座「捷運自助借還書站」位於捷運綠線松竹站2號出口，24小時提供借書服務，疫情期間成為許多市民的精神糧食，啟用1個多月以來，總計已借閱超過5000冊書籍。中捷公司表示，樂見捷運站飄書香，將營造閱讀環境，讓捷運成為市民的好鄰居。

台中市立圖書館在捷運松竹站2號出口設置中市首座「捷運自助借還書站」，以微型圖書館的方式，提供400本近年出版的新書讓民眾自助借閱及還書，透過智慧化連線，中市圖可掌握自助借還書站書籍借閱或在架狀況，隨時補充藏書量。

捷運自助借還書站5月19日啟用，適逢疫情期間，許多家長帶著小孩來借書，培養小孩閱讀習慣，有家長表示，幾乎每週都來，如果發現借到不適合的書，當場就能還書，相當方便。也有通勤族搭捷運順道借還書，省時又便捷。

中捷公司表示，因民眾借閱熱烈，中市圖幾乎每天須到自助借還書站補書2次，根據中市圖統計，從5月19日啟用至7月7日，共1071人次借閱，借閱書籍數量高達5040冊，其中以兒童繪本及幼兒文學主題最受歡迎，其次為青少年文學、旅遊、職場關係、親子教養等主題；在好書的吸引下，有市民一次一口氣借了30冊，回家細細展讀。

松竹站自助借還書站所在地點開闊，周邊整排植栽增添綠意。捷運設施及自助借還書站均加強消毒，民眾可以安心搭乘捷運及使用自助借還書站，希望透過捷運的生活性與便利性，讓市民感受到閱讀的美好。

台中市立圖書館在捷運松竹站2號出口設置中市首座「捷運自助借還書站」，透過智慧化連線，中市圖可掌握自助借還書站書籍借閱或在架狀況，隨時補充藏書量。圖／中捷提供
台中市立圖書館在捷運松竹站2號出口設置中市首座「捷運自助借還書站」，透過智慧化連線，中市圖可掌握自助借還書站書籍借閱或在架狀況，隨時補充藏書量。圖／中捷提供
台中市首座「捷運自助借還書站」位於捷運綠線松竹站2號出口，24小時提供借書服務，疫情期間成為許多市民的精神糧食，啟用1個多月以來，總計已借閱超過5000冊書籍。圖／中捷提供
台中市首座「捷運自助借還書站」位於捷運綠線松竹站2號出口，24小時提供借書服務，疫情期間成為許多市民的精神糧食，啟用1個多月以來，總計已借閱超過5000冊書籍。圖／中捷提供

捷運 圖書館 疫情

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