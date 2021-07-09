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田尾鄉獲贈口罩、消毒環境 做好準備迎接旅遊人潮
彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區獲公告成立，剛好防疫第三級警戒面臨微解封，田尾鄉在地企業及熱心人士「有錢出錢、有力出力」，今天分別捐贈2萬4000片醫療級口罩和免費為鄉公所執行全鄉消毒工作，全面提升休閒農業區的防疫品質，迎接遊客回流。
田尾鄉公所今天在戶外廣場舉辦捐贈儀式，鄉長林守政代表受贈後，回贈一大盆田尾鄉種植的鮮花給「健康天使」股份有限公司負責人盧科源，致贈感謝狀給代執行消毒工作的龍行展覽公司。
「健康天使」負責人盧科源說，公司捐贈醫療級口罩給二林喜樂保育院等社福機構行之有年，去年發生新冠疫情，公司請朋友代捐口罩給30多所學校，也有朋友把口罩捐到外國，這次回饋在地，協助鄉公所做防疫，早日重振田尾鄉觀光旅遊產業。
龍行展覽公司負責人張基石也說，防疫期間田尾鄉清潔隊既要清運家戶垃圾，又要忙著到處消毒，人力吃緊，他身為田尾鄉子弟，有機會幫忙鄉公所到全鄉20村執行環境消毒任務，他感到相當高興。
鄉長林守政表示，中央公告田尾鄉公路花園休閒農業區成立，為迎接後疫情時代的出遊人潮，鄉公所超前佈署做防疫，醫療級口罩將優先送給鄉內站在防疫第一線的人員，包括村鄰長、村幹事；此外，鄉公所出動全自動霧砲機，噴出次氯酸水消毒環境，平面射程30公尺，空曠地區朝上空噴射可達40公尺，可望有效消毒環境。
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