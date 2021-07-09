疫情中看見商機 經濟型社區溪州鄉溪厝外賣虎咬豬

新冠疫情重創餐飲業，經濟型社區卻從中看到商機，彰化縣溪州鄉溪厝社區上周起外賣俗稱「虎咬豬」的刈包，已售出200多個；再過6天就是農曆六月六日「虎爺」誕辰，附近虎爺宮廟也訂購刈包當供品，讓社區志工隊做得很有成就感。

防疫第三級管制期間，溪厝社區趕搭餐飲業只能外賣的風潮，採納社區長者建議，在網路開賣「虎咬豬」，團購合計滿100個，社區志工就備料製作，當天把熱呼呼的刈包送到訂購者手中。

社區志工隊長林素杏今天表示，溪厝「虎咬豬」使用社區產製的芥菜乾當主角，跟國產五花豬同鍋滷得入味，兩者放在刈包上，拌灑社區種植和研磨的花生粉，淋一些糖粉，最後放一撮北斗香菜壓味。

外賣選上「虎咬豬」是社區長者的點子，因為社區農民種植芥菜作為冬季裡作蔬菜，產量過剩就地耕鋤相當可惜，社區民眾製作芥菜乾，光是外賣芥菜乾的產值不高，剛好新冠疫情第三期警戒期間餐廳只能外賣，長者建議社區發展協會把芥菜乾和豬肉做成「台灣漢堡」外賣，果然一砲成紅。

溪厝「虎咬豬」每塊五花肉重約80公克，肥肉滷得入口即化，瘦肉軟爛，相當適合長者食用，芥菜乾與豬肉各占一半，大大降低肥肉油膩感，年輕人吃了也感到爽口；菜與肉的份量比一般刈包多1/3，每個售價40元，一次買兩個70元，上周開賣已售出200多個，國曆7月15日是虎爺誕辰日，附近宮廟已訂購100個虎咬豬。