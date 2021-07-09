防疫宅家閱讀 中捷自助借還書站1個月累計5000冊

疫情宅在家看書，台中市首座「捷運自助借還書站」位於捷運綠線松竹站2號出口，24小時提供借書服務，啟用一個月累計借閱超過5000冊書籍，疫情期間成為市民的精神糧食提供站。

台中市立圖書館在捷運松竹站2號出口設置台中市首座「捷運自助借還書站」，以微型圖書館的方式，提供400本近年出版的新書讓民眾自助借閱及還書。透過智慧化連線，中市圖可掌握自助借還書站書籍借閱或在架狀況，隨時補充藏書量。

台中捷運公司表示，捷運自助借還書站自5月19日啟用，適逢新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，許多家長帶著小孩來借書，培養小孩閱讀習慣。有家長表示，幾乎每週都來，如果發現借到不適合的書，當場就能還書，相當方便。通勤族搭捷運順道借還書，省時又便捷。

中捷公司表示，中市圖每天須到自助借還書站補書2次，根據中市圖統計，從5月19日啟用至7月7日，共1071人次借閱，借閱書籍數量高達5040冊，以兒童繪本及幼兒文學主題最受歡迎，其次為青少年文學、旅遊、職場關係、親子教養等主題，有市民一次還借了30冊。

中捷公司表示，捷運設施及自助借還書站均加強消毒，民眾可安心搭乘捷運及使用自助借還書站，希望透過捷運的生活性與便利性，讓市民感受到閱讀的美好。