快訊

直播／微解封各縣市不同調？指揮中心下午2時記者會

殺死海地總統的「美國人」？被俘的海裔美籍刺客與傭兵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺水+疫情夾擊 台中麗寶水樂園遲無法開園嘆：彈盡糧絕

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中麗寶樂園已休園近2個月。圖／麗寶樂園渡假區提供
台中麗寶樂園已休園近2個月。圖／麗寶樂園渡假區提供

中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長三級警戒至7月26日，雖然部分產業微解封，但是台中麗寶樂園已休園近2個月，而且微解封後，最受歡迎的水上「馬拉灣​」樂園仍無法開放，損失慘重，麗寶樂園渡假區期盼政府可以加強紓困補助，救救遊樂園度過難關，最少讓業者能看到些許希望。

台中麗寶樂園渡假區員工逾1000人，自5月19日全國三級警戒後，麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪已關閉近2個月，麗寶Outlet Mall也每日縮短營業時間3小時，儘管休園，樂園的遊樂器材仍須定期保養、維修，員工薪水也要照發，還要付租金、設備攤提及能源費用等，每月的營運成本就要幾億元。

其中，麗寶樂園有陸地的「探索世界」和水上的「馬拉灣​」兩個樂園，最受歡迎的馬拉灣樂園每月4月底至10月中開園，尤其7、8月暑假旺季，兩個月就占樂園整年營收4成5，更有高達7成遊客是衝著馬拉灣來的，但是今年因缺水加上疫情夾擊，馬拉灣至今遲遲無法開園，影響甚鉅。

麗寶樂園渡假區表示，今年疫情比去年嚴峻，但去年分為營運和薪資兩部分紓困補助，但今年僅一次給予3個月4萬元的薪資補助，紓困補助比去年還少，渡假區營收幾乎歸零，但營運成本居高不下，真的撐的很辛苦。理解政府因應防疫持續關閉暑假戲水項目，但也希望政府可以重視水樂園業者，並加強紓困補助，否則微解封初期，遊客可能不多，政府又無實質補助，真的是「彈盡糧絕」。

因應微解封，麗寶樂園渡假區7月13日將正式對外開放，為了提高防疫規格，設置多個「國家級智慧防疫門」，一踏入防疫門即開啟AI人臉追蹤，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作，使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，讓每位遊客進入渡假區場域前都能完整消毒。此外，麗寶樂園自主規劃零接觸入園預約系統，7月13日到7月31日陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5%。

休園期間，台中麗寶樂園的遊樂器材仍須定期保養、維修。圖／麗寶樂園渡假區提供
休園期間，台中麗寶樂園的遊樂器材仍須定期保養、維修。圖／麗寶樂園渡假區提供
休園期間，台中麗寶樂園的遊樂器材仍須定期保養、維修。圖／麗寶樂園渡假區提供
休園期間，台中麗寶樂園的遊樂器材仍須定期保養、維修。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 微解封 疫情

延伸閱讀

微解封 屏東民宿業者大多仍關房 報復性旅遊暑假恐難見

迎接微解封 澎湖空運每日增加兩航班海運仍暫停

微解封開放9人以下旅行團 交長喊話：盡量發揮創意

713微解封 台中健身房準備好了！業者：會員比我們還急

相關新聞

降妖伏魔生人勿近用 正氣教化人間的飛天鍾馗

跳鍾馗，是項既神秘又令人心生畏懼的傳統表演藝術，看著鬼王鍾馗降世降妖伏魔，為人間除去煞氣，威風凜凜，但老一輩總是耳提面命，煞氣重生人勿近，充滿了無形的禁忌。但對臺中鴻興館來說，跳鍾馗不僅是充滿正氣與祝福，更是給地方孩子們一個不一樣的人生舞臺。

從公共藝術找到人生出口 為理想創作的心風景：郭國相

從「心」的風景出發，作品遍及臺灣、中國、日本、義大利、比利時、法國等國，今年二度獲得義大利A' Design Award設計大獎，且一舉拿下3個獎項的藝術家郭國相，正用他的公共藝術作品，將正能量傳遞到城市每個角落。

701路公車 葫蘆墩與舊城區間的文化慢旅

大眾運輸中，公車具備了低成本、中運量、高靈活性與相對簡單的營運模式，無論在都會區或偏鄉地區，都能夠看到公車的身影，可說是探索城市文化的絕佳選擇。臺中市公車目前營運路線近240條

缺水+疫情夾擊 台中麗寶水樂園遲無法開園嘆：彈盡糧絕

中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長三級警戒至7月26日，雖然部分產業微解封，但是台中麗寶樂園已休園近2個月，而且微解封後，...

713微解封 台中健身房準備好了！業者：會員比我們還急

中央宣布三級警戒延長到7月26日，健身房等部份場所7月13日起「微解封」。台中市很多民眾已迫不及待想去健身，全台擁有最多...

台中科博館微解封每次限制百人、2小時 歌劇院持續閉館

全國三級警戒延長至7月26日，但有「微解封」條件。台中國家歌劇院表示，場館閉館持續延長至三級警戒結束。目前依據文化部的指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。