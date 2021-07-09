缺水+疫情夾擊 台中麗寶水樂園遲無法開園嘆：彈盡糧絕
中央流行疫情指揮中心昨日宣布延長三級警戒至7月26日，雖然部分產業微解封，但是台中麗寶樂園已休園近2個月，而且微解封後，最受歡迎的水上「馬拉灣」樂園仍無法開放，損失慘重，麗寶樂園渡假區期盼政府可以加強紓困補助，救救遊樂園度過難關，最少讓業者能看到些許希望。
台中麗寶樂園渡假區員工逾1000人，自5月19日全國三級警戒後，麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪已關閉近2個月，麗寶Outlet Mall也每日縮短營業時間3小時，儘管休園，樂園的遊樂器材仍須定期保養、維修，員工薪水也要照發，還要付租金、設備攤提及能源費用等，每月的營運成本就要幾億元。
其中，麗寶樂園有陸地的「探索世界」和水上的「馬拉灣」兩個樂園，最受歡迎的馬拉灣樂園每月4月底至10月中開園，尤其7、8月暑假旺季，兩個月就占樂園整年營收4成5，更有高達7成遊客是衝著馬拉灣來的，但是今年因缺水加上疫情夾擊，馬拉灣至今遲遲無法開園，影響甚鉅。
麗寶樂園渡假區表示，今年疫情比去年嚴峻，但去年分為營運和薪資兩部分紓困補助，但今年僅一次給予3個月4萬元的薪資補助，紓困補助比去年還少，渡假區營收幾乎歸零，但營運成本居高不下，真的撐的很辛苦。理解政府因應防疫持續關閉暑假戲水項目，但也希望政府可以重視水樂園業者，並加強紓困補助，否則微解封初期，遊客可能不多，政府又無實質補助，真的是「彈盡糧絕」。
因應微解封，麗寶樂園渡假區7月13日將正式對外開放，為了提高防疫規格，設置多個「國家級智慧防疫門」，一踏入防疫門即開啟AI人臉追蹤，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作，使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，讓每位遊客進入渡假區場域前都能完整消毒。此外，麗寶樂園自主規劃零接觸入園預約系統，7月13日到7月31日陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5%。
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