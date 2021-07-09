台中科博館微解封每次限制百人、2小時 歌劇院持續閉館

全國三級警戒延長至7月26日，但有「微解封」條件。台中國家歌劇院表示，場館閉館持續延長至三級警戒結束。目前依據文化部的指引，可讓表演團隊在做好防疫措施的狀況下進館排練、攝錄影或直播。

國立自然科學博物館決定7月13日起「微解封」，代理館長黃文山表示，科博館「有條件」微解封，7月11日起開放7月13日預約本館、及921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區3園區，以每2小時一梯次，每梯次上限100人，時間到了會暫時閉館清消，再開放下一梯次。