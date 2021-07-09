聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中科博館微解封每次限制百人、2小時 歌劇院持續閉館
全國三級警戒延長至7月26日，但有「微解封」條件。台中國家歌劇院表示，場館閉館持續延長至三級警戒結束。目前依據文化部的指引，可讓表演團隊在做好防疫措施的狀況下進館排練、攝錄影或直播。
國立自然科學博物館決定7月13日起「微解封」，代理館長黃文山表示，科博館「有條件」微解封，7月11日起開放7月13日預約本館、及921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區3園區，以每2小時一梯次，每梯次上限100人，時間到了會暫時閉館清消，再開放下一梯次。
黃文山指出，微解封期間，太空劇場、立體劇場、植物園、餐廳賣店不開放，且暫停導覽解說及互動裝置設施，觀眾一律採網路預約報名，詳細預約方式確定後會公告在網站上，原則上每一天的參觀時段，會在參觀前兩日開放預約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言