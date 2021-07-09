影／台中莫德納快打站第3天 70歲以上打氣依舊暢旺

台中市首度開放70歲以上長者到疫苗快打站接種莫德納疫苗今天進入第三天，延續前二天的「打氣」，今天各快打站「打氣」仍暢旺。台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天也因一早湧入接種者而提早在上午8時10分開打，採日本宇美町式接種法二條打線加速施打速度，第一小時內有140人接種，較前二天還高，接種率可望突破五成。

台中市政府說明，台中75歲以上長者已接種7萬8985人，接種率為五成八，六都排名第三。7日起開放70歲到74歲共10萬7800人造冊接種，前二天的接種率都有突破五成，今天上午快打站打氣不減。