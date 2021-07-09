聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中莫德納快打站第3天 70歲以上打氣依舊暢旺
台中市首度開放70歲以上長者到疫苗快打站接種莫德納疫苗今天進入第三天，延續前二天的「打氣」，今天各快打站「打氣」仍暢旺。台中市南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站今天也因一早湧入接種者而提早在上午8時10分開打，採日本宇美町式接種法二條打線加速施打速度，第一小時內有140人接種，較前二天還高，接種率可望突破五成。
台中市政府說明，台中75歲以上長者已接種7萬8985人，接種率為五成八，六都排名第三。7日起開放70歲到74歲共10萬7800人造冊接種，前二天的接種率都有突破五成，今天上午快打站打氣不減。
林秋萬說明，惠文國小快打站首日接種率有六成、昨天有五成二，今天打氣不減，這三天都預計在上午8時30分開打，因一早湧入多人等候而提早開打，現場採日本宇美町式接種法，有二條打線，由醫護移動逐一對接種者問診評估後、施打疫苗。今天第一小時有140人接種，較前二天略多一點，打氣暢旺，推估打氣約可破五成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言