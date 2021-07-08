713微解封 武陵農場湧百通訂房電話

全台13日起微解封，武陵農場今天下午湧入百通詢問訂房電話，還有80筆網路訂單。依據微解封規定，場方將依據訂單先後順序，協調部分改期或退費，落實防疫。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但仍有部分感染事件發生，中央流行疫情指揮中心宣布，延長全國疫情警戒第3級至7月26日止，7月13日起部分場所「微解封」。

位於台中市和平區的武陵農場山景秀麗，目前山上的溫度約在攝氏14到26度間，氣溫舒爽。今天下午宣佈微解封後，一下午湧入近百通詢問訂房的電話，網路訂房也湧入超過80筆訂單。

武陵農場副場長胡發韜表示，詢問訂房多以7、8月為主，平日預定約2至3成，假日約4至6成。

依據微解封規定，胡發韜指出，場區房間116間僅開放4成約46間，根據訂單的先後順序成立，多出部分將協調顧客是否改期或免費退訂金。

武陵農場建議，消費者如果訂不到房間，建議不妨可朝訂露營區營位方式作為替代方案。露營區開放6成約169個營帳，停車場內約1000多個停車位開放4成約400個。