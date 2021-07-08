快訊

全台微解封！「開放和禁止事項」一次看

史無前例！東奧開閉幕式和首都圈內賽事不開放觀眾進場

713微解封 武陵農場湧百通訂房電話

中央社 / 台中8日電

全台13日起微解封武陵農場今天下午湧入百通詢問訂房電話，還有80筆網路訂單。依據微解封規定，場方將依據訂單先後順序，協調部分改期或退費，落實防疫。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但仍有部分感染事件發生，中央流行疫情指揮中心宣布，延長全國疫情警戒第3級至7月26日止，7月13日起部分場所「微解封」。

位於台中市和平區的武陵農場山景秀麗，目前山上的溫度約在攝氏14到26度間，氣溫舒爽。今天下午宣佈微解封後，一下午湧入近百通詢問訂房的電話，網路訂房也湧入超過80筆訂單。

武陵農場副場長胡發韜表示，詢問訂房多以7、8月為主，平日預定約2至3成，假日約4至6成。

依據微解封規定，胡發韜指出，場區房間116間僅開放4成約46間，根據訂單的先後順序成立，多出部分將協調顧客是否改期或免費退訂金。

武陵農場建議，消費者如果訂不到房間，建議不妨可朝訂露營區營位方式作為替代方案。露營區開放6成約169個營帳，停車場內約1000多個停車位開放4成約400個。

武陵農場 微解封 訂房

延伸閱讀

台中713微解封 按摩、健身房不開、餐飲內用須實聯制

室內外運動場館微解封 健身房營業需配合規範

微解封規範標準不明確 蔣萬安：混亂又難懂

未解封已悶不住？ 台中逢甲夜市出現覓食人潮

相關新聞

未解封已悶不住？ 台中逢甲夜市出現覓食人潮

台中市長盧秀燕今日宣布全市33個夜市將可以復業，但夜市要提出營業計畫書，審查後才能復業，且仍禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃...

中市議會不解封？綠營：為市府找藉口 藍營：別成破口

台中市議會民進黨黨團總召謝明源今指出，中央疫情指揮中心宣布三級警戒延長至7月26日，但台中市防疫與紓困問題刻不容緩，民進...

南投風景區業者面對解封憂喜參半 籲開放觀光疫苗接種

南投縣各風景區將適度開放，7月13日以後，對地方遊樂區業者是「憂喜參半」，對部分民營業者表示，4成容留量不無小補，也讓從...

台中夜市微解封需提計畫書申請 逢甲夜市：看到復業希望

全台三級警戒一再延長，台中市管轄全部夜市也因此暫停營業，中央今日宣布微解封，台中市長盧秀燕今也宣布全市33個夜市可以復業...

餐廳准內用 一中商圈餐廳：已做準備就等這一天

對於餐廳內用終放寬，台中市一中商圈主委陳信志說：「相當歡迎」因為商圈已很久沒生意，這樣一來客人應該回逐漸回流。

交通部紓困獨厚高捷？ 中市議員：顏色對了就好辦？

台中市議員楊正中質疑，高雄捷運獲得交通部紓困補助，同是維持社會正常運作人員，對台中捷運紓困補助「大小眼」呼籲中央紓困補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。