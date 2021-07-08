未解封已悶不住？ 台中逢甲夜市出現覓食人潮

台中市長盧秀燕今日宣布全市33個夜市將可以復業，但夜市要提出營業計畫書，審查後才能復業，且仍禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃。台中市逢甲夜市今晚出現人潮，有些店家甚至出現排隊人潮。攤商表示，這幾天人潮確實比一開始三級警戒時還多，尤其是用餐時間外帶民眾較多，民眾外帶餐點，也會順道在附近逛逛。

全台三級警戒一延再延，中央今日宣布三級警戒延長至7月26日，但部分場所將適度鬆綁。不過7月13日才微解封，台中市逢甲夜市今晚出現外帶覓食人潮，雖然大家都戴著口罩，但小小巷弄很難保持安全社交距離，有些店家甚至出現排隊人潮。

逢甲夜市店家表示，三級警戒後，生意已大不如前，最近大家可能悶壞了，人潮確實有比較多，尤其是用餐時間，有較多的民眾前來覓食，民眾外帶餐點，也會順道在附近逛逛。