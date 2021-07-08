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南投風景區業者面對解封憂喜參半 籲開放觀光疫苗接種

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
清境農場的高空步道原本每日容留量3000人，未來將開放每日1200人進入。本報系資料照片
清境農場的高空步道原本每日容留量3000人，未來將開放每日1200人進入。本報系資料照片

南投縣各風景區將適度開放，7月13日以後，對地方遊樂區業者是「憂喜參半」，對部分民營業者表示，4成容留量不無小補，也讓從業人員有工作做外，但考量到偏鄉的醫療資源有限，縣民疫苗接種率只有11%，未來面對大量外縣市的民眾前來，信義鄉雙龍瀑布風景區部落村民，就反對疫情期間開放外地遊客進入。

南投觀光處表示，縣屬各風景遊樂區在微解封後，清境農場的高空步道原本每日容留量3000人，未來將開放每日1200人進入，而信義鄉雙龍瀑布及吊橋風景區，則受到雙龍、地利村民的反對，畢竟前往風景區勢必要通過村內，如果疫情期間開放外地遊客進來，將對地方健康帶來風險，因此暫不開放。

九族文化村指出，依照微解封開放規定，原本1萬人的最大容留量，未來每日有4000人可進場，對停業以久的遊樂區而言，總算是緩了一口氣，而杉林溪森林遊樂區則說，會在本周日幹部開會討論後才能確定實施方案。

泰雅度假村總經理李吉田表示，中央疫情指揮中心宣布將微解封後，針對遊樂區放寬容留量40%，對目前根本沒遊客的情況，7月13日起如果每天能有1000多人進場，算是鬆了一口氣，但有條件開放入園，做為國旅、觀光第一線工作人員，反而呼籲中央針對觀光業從業人員應該儘早施打疫苗。

李吉田指出，畢竟未來不論是微解封或解封，觀光旅遊從業人員面對的是，接待不特定的旅客，如無法施打疫苗的狀況下，將讓從業人員身在風險之中，建請中央目的事業主管機關依據感染風險認定優先接種對象。

信義鄉雙龍瀑布及吊橋風景區，則受到雙龍、地利村民的反對，疫情期間暫不開放。本報系資料照片
信義鄉雙龍瀑布及吊橋風景區，則受到雙龍、地利村民的反對，疫情期間暫不開放。本報系資料照片

微解封 疫情 疫苗

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