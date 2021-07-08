台中夜市微解封需提計畫書申請 逢甲夜市：看到復業希望

全台三級警戒一再延長，台中市管轄全部夜市也因此暫停營業，中央今日宣布微解封，台中市長盧秀燕今也宣布全市33個夜市可以復業，但夜市要提出營業計畫書，審查後才能復業，且仍禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃。逢甲觀光夜市管委會表示，攤商都很期待，「總算看到復業的希望！」

「穩健式鬆綁、漸進式解封！」盧秀燕表示，台中市33個夜市將微解封恢復營業，但不是說開就開，要兼顧防疫，夜市管委會須向經發局提出營業計畫書申請復業，並要有管制措施，經發局到場現勘後，審查通過才可復業。

另外，夜市要設置社交距離宣導員，排隊熱區要宣導保持社交距離、監控容留人數，並有專責人力負責實聯制，測體溫、手部消毒。夜市現階段也要「三不吃」，禁止餐飲內用、試吃活動、邊走邊吃，僅供外帶、外送。

逢甲觀光夜市管理委員會總幹事吳浚銘表示，管委會的會員店家約200多家，店家占3分之1，攤商占3分之1，店家雖可正常營業，但因夜市沒有人潮，開店就是虧錢，三級警戒期間只有20多家店家營業。

吳浚銘說，三級警戒期間，幾乎天天接到攤商訴苦電話，有店家跑去送外送，也有攤商去工地打臨工，日子真的很難過，現在總算可以「微解封」，攤商都很期待。不過他也坦言，復業前要先提出營業計畫書並審核通過，確實很困擾，但是防疫優先，「顧肚子也要顧安全，最少已經看到復業的希望」。

吳浚銘表示，夜市停業前，已有安排人員走動式加強宣導，也會與經發局討論監控容留人數，夜市攤商及店家都會全力配合防疫計畫，但復業後最大的挑戰還是消費者，如果夜市達人流管制標準，管委會人員即會勸導民眾不要再進入，但管委會人員沒有執法權，擔憂仍有民眾要硬闖，或是邊走邊吃不聽勸，恐爆發爭執，執行上令人堪憂。