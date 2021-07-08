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餐廳准內用 一中商圈餐廳：已做準備就等這一天
對於餐廳內用終放寬，台中市一中商圈主委陳信志說：「相當歡迎」因為商圈已很久沒生意，這樣一來客人應該回逐漸回流。
陳信志說，一中商圈不屬於夜市，所以這些日子並未歇業，只是餐廳和攤子都改為外帶，但也因為疫情，生意並不好。但是隨著疫情逐漸降溫，上周人潮已漸有回溫。
他說，對於像義大利麵等許多餐廳，要在現場吃才會好吃，包回去就沒這麼好吃；餐廳可以內用，業者會遵照梅花座、隔板，以及保持1.5公尺以上距離方式開始營業，相信對生意一定有幫助。
築間幸福鍋物台中一中店就在商圈裡，業者指出，在不准內用的這些日子，他們已著手做好隔板、梅花座準備，就等開放的這一天。另外，他們也會要求服務生都戴上面罩，做更進一層的保護，這些都會在13日一開放的當天馬上上場。
北屯總站夜市指出，目前正在商討完整的防疫配套措施，之後才會決定出復業日期。
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