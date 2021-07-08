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南投溪頭動物也受疫情牽累！ 松鼠獼猴餓到覓食大出擊

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
最近溪頭民宿業者個個叫苦，妖怪村商圈附近正上演「決戰猩球」畫面。記者黑中亮／攝影
最近溪頭民宿業者個個叫苦，妖怪村商圈附近正上演「決戰猩球」畫面。記者黑中亮／攝影

面對長期封園遊客不來，溪頭森林園區周遭出現動物反常覓食的畫面，不但松鼠「暴啃」保育類植物水杉的樹皮，沒有過往大量遊客的私下餵食，最近溪頭民宿業者個個叫苦，妖怪村商圈附近正上演「決戰猩球」畫面，經常有猴王率數隻猴群，從神木區、大學池下到空蕩蕩的商圈尋找食物。

溪頭營林區主任彭嘉文說，人為餵食松鼠，不只會嚴重影響動物原本的覓食行為，啃咬水杉樹皮以及柳杉所造成的生態破壞，讓溪頭大片的柳杉單一林地，正遭受嚴重的「鼠害」，特別是大量松鼠在饑餓下，松鼠甚至出現「暴啃」水杉樹皮的異象，整株水杉樹皮不但被剝光，滿地的樹皮更讓園方人員感到可惜。

彭嘉文說，松鼠因餵食改變野外生存習慣，原本只愛啃園內的日本柳杉樹皮，因為樹皮較具甜味，而台灣杉反而不受松鼠青睞，可能是最近自5月28日起每天少了數千名遊客，松鼠沒有遊客餵食後，突然發現水杉的樹皮也很好吃，讓屬於保育類化石級植物的水杉，頭一次遭到被剝皮的浩劫。

溪頭森林園區並指出，不但彌猴成為山大王，到處尋找果實、竹筍果腹外，也有山豬開始出現足跡，而因為少了餵食，也出現動物下降海拔，來到溪頭民宿區尋找食物的畫面，民眾餵食已明顯改變動物的生態行為。

特生中心表示，一般野生彌猴都是怕人的習性，會遠離人群，但分析會逐步下移到人類的活動區域，最主要的原因就是人類的餵食，讓猴群不再怕人，會主動索食甚至搶食。

最近溪頭民宿業者個個叫苦，妖怪村商圈附近正上演「決戰猩球」畫面。記者黑中亮／攝影
最近溪頭民宿業者個個叫苦，妖怪村商圈附近正上演「決戰猩球」畫面。記者黑中亮／攝影
溪頭松鼠「暴啃」保育類水杉樹皮，整株水杉不僅出現被剝光的異象，滿地的樹皮更讓園方人員感到可惜。圖／台大實驗林提供
溪頭松鼠「暴啃」保育類水杉樹皮，整株水杉不僅出現被剝光的異象，滿地的樹皮更讓園方人員感到可惜。圖／台大實驗林提供
溪頭松鼠「暴啃」保育類水杉樹皮，滿地的樹皮更讓園方人員感到可惜。圖／台大實驗林提供
溪頭松鼠「暴啃」保育類水杉樹皮，滿地的樹皮更讓園方人員感到可惜。圖／台大實驗林提供

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