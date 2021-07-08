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影／各界助防疫 捐口罩眼罩和除菌卡給中市清水警方

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員王立任、 台中市天母國際同際會與企業人士今天致贈清水警分局防疫物資 。圖／警方提供
台中市議員王立任、 台中市天母國際同際會與企業人士今天致贈清水警分局防疫物資 。圖／警方提供

新冠肺炎疫情仍是全國三級警戒，台中市議員王立任、台中市天母國際同際會長劉乃先與企業人士陳威樺等人，今天共同捐贈8000片口罩、防護眼罩300支及二氧化化氯除菌卡卡100張等防疫物資給清水警分局，分局長張啓祥代表接受。

中市議員王立任表示，疫情當下，全民一起對抗病毒，警察人員在爆發疫情以來除了大一配合居家檢疫隔離調查、違反未戴口罩、室內外群聚及，項措施，無形中增加不少勤務，十分辛勞，而且執行各項勤務常與民眾接觸，身處較高感染風險中，因此，與台中市天母國際同際會與企業人士陳先生等致贈防疫物資，守護第一線執勤員警身體健康。

王立任表示，今天捐贈的二氧化化氯除菌卡，一片可用30天，配戴身上可以讓身體週遭空氣消毒及殺菌功效，讓警方可以多一層防護。

台中市天母國際同際會長劉乃先表示，感於在這次疫情下警察人員執勤各項勤務非常辛苦，為表達對警察人員的支持，與王立任議員共同致贈防疫物資，為防疫盡份一力。

清水警分局長張啓祥感謝各界贈防疫物資，同時對於警方執勤給予支持與肯定，讓員警能多一份保障，安心做好防疫、治安、交通等工作，他也呼籲民眾應勤洗手、外出戴口罩、避免群聚並配合市政府各項政策，共同做好防疫工作，讓疫情早日遠離。

疫情 台中市 警察

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