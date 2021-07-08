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消防員高風險 翁美春聯手醫美診所贈負壓隔離艙

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
前台中市議員翁美春及玩美女人時尚診所，今日捐贈價值38萬元的「新型移動式負壓隔離艙」給台中市消防局豐原分隊。記者余采瀅／攝影
前台中市議員翁美春及玩美女人時尚診所，今日捐贈價值38萬元的「新型移動式負壓隔離艙」給台中市消防局豐原分隊。記者余采瀅／攝影

疫情持續延燒，Delta變種病毒也入侵台灣，站在防疫最前線的消防人員四處奔波，常曝露在高染疫風險中，前台中市議員翁美春及玩美女人時尚診所，今日捐贈價值38萬元的「新型移動式負壓隔離艙」給台中市消防局豐原分隊，降低消防人員染疫風險。

前市議員翁美春及玩美女人時尚診所全體員工，都非常關心消防人員運送病患過程中的安全性，今日聯合捐贈「新型移動式負壓隔離艙」給台中市消防局，更派員前往教學，有助於提升設備熟悉度，期盼第一線消防人員能妥善利用。

「新型移動式負壓隔離艙」材質厚實，可重複使用，不會造成環境負擔，操作方式也非常簡單，只需將病患至於艙內，並固定在擔架床上，啟動設備主系統後，艙內將會轉為負壓狀態，設備上3個3M HEPA濾毒罐，可防止帶病毒的氣體向外擴散，提升車內人員安全性，有效降低第一線消防人員染疫風險，因此被號稱為「超級防護罩」。

翁美春說，負壓隔離艙於SARS期間已被廣泛利用，醫院未設有污染專用通道者，可以使用移動式負壓隔離艙替代，並可降低院內感染的機會，也可簡化動線規劃，但SARS期間使用的負壓隔離艙為「充氣式負壓隔離艙」，使用前需要先將艙體充氣，「新型移動式負壓隔離艙」則具有塑膠支架，展開即可使用，對於消防人員來說，更為方便、省時。

豐原消防分隊指出，讓患者進入「新型移動式負壓艙」，可有效阻隔救護人員與患者的接觸，降低消防人員出勤染疫風險，而且操作簡單又方便。

前台中市議員翁美春及玩美女人時尚診所，今日捐贈價值38萬元的「新型移動式負壓隔離艙」給台中市消防局豐原分隊。記者余采瀅／攝影
前台中市議員翁美春及玩美女人時尚診所，今日捐贈價值38萬元的「新型移動式負壓隔離艙」給台中市消防局豐原分隊。記者余采瀅／攝影

台中市 患者

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