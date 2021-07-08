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60包布袋蓮漂流在彰化排水 廠商：是以「水運」清理
彰化和美鎮月眉排水昨天傍晚漂出一袋袋不明物體，里民緊張擔心是動物屍體或工廠廢棄物，最後將其中一帆布打撈上岸，發現是裝滿整袋的外來種「布袋蓮」，彰化縣議員賴清美質疑怎會讓清除後的布袋蓮「放水流」，相當不恰當，縣府水資處今澄清，廠商解釋是暫置渠道內，流至下游閘門後統一再運送上車運離清除。
彰化縣府水資處長陳詔慶說，招標都會要求廠商提出布袋蓮去化機制，例如有用地暫置或作為飼料之用等，廠商已裝袋，不大可能丟著不管，但因暫置期間造成民眾疑慮，容易被誤解，責成廠商先行清除，並改善這樣的作業方式，避免暫置過久影響排水。
賴清美說，昨天傍晚接獲里民陳情，在和港路與西川路口的月眉排水橋下卡了好幾包的不明物體，至少60包，里民不放心將其中一包打撈上岸才知道是布袋蓮，廠商便宜行事似乎想讓布袋蓮直接流向出海口，作法讓人不能接受，今天回到現場想了解他們如何處置，卻被業者嗆聲「作秀」，辯稱這是「水運」作業方式；她詢問是否事先告知水資處這樣的做法，業者回應沒有必要。
彰化縣府為維持排水防汛功能，每年度都會招標委由廠商針對區域排水布袋蓮、水生植物清除，陳詔慶說，廠商目前進行田尾排水及月眉排水區段的布袋蓮清除，以人工撿拾裝袋，因該排水渠高約兩米以上且路側西川路車流較大，業者解釋基於安全及交通動線考量，難以及時將裝袋載運上車，才會將裝袋的布袋蓮先行暫置渠道內，並非「放水流」。
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