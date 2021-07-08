好空氣隨身帶 中市日南派出所獲贈頸掛式空氣淨化器

警察協助防疫工作，中市大甲警分局日南民防分隊自防疫警戒升級為三級警戒後暫緩協勤，但仍心繫著派出所，體恤第一線執勤警員在疫情期間仍需時常面對大量群眾及各種突發狀況，日南民防分隊分隊長前天到日南派出所捐贈防疫利器「超輕量頸掛式負離子空氣淨化器」，讓員警在防疫工作中，也能保護好自我的安全與健康。

員警平時執勤在外易吸入過多的二手菸及化學廢氣等有害物質，新冠肺炎疫情全國三級警戒，基層員警的健康嚴重曝露於感染的不確定風險中，警方表示，民防分隊捐贈的「超輕量頸掛式負離子空氣淨化器」，除了可以有效清除空氣中的有害物質、維持清新好空氣外，更大大提升員警消毒防護裝備的量能，讓戰守防疫前線的員警多一層安全保護。

日南民防分隊長蔡沅清到日南派出所捐贈「超輕量頸掛式負離子空氣淨化器」，蔡沅清表示，自加入民防分隊以來，已協助警察勤務工作超過30年，員警高壓高風險的工作環境感同身受，有鑑於疫情仍維持第三級警戒，民防分隊決定購買攜帶型防疫空氣淨化器贈與派出所供員警使用，守護員警執勤安全及健康。