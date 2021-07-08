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影／警察大頭娃娃、女警跳洗手舞 長輩接種疫苗金趣味

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原警分局昨在豐南國中快打站進行預防犯罪宣導，警察大頭娃娃吸引民眾目光。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局昨在豐南國中快打站進行預防犯罪宣導，警察大頭娃娃吸引民眾目光。圖／台中市警察局豐原分局提供

台中市70歲以上長輩接種疫苗，台中市警局豐原分局昨在豐南國中快打站進行預防犯罪宣導，Q版警察大頭娃娃在門口發送警察熊讚口罩，防治組長蔡季芳更帶動跳「洗手舞」，讓現場坐在休息區的長輩跟著甩手動一動。

民眾接種完疫苗須在休息區靜候30分鐘，等身體無異狀後再離開。台中市豐原警分局昨在豐南國中快打站休息區架設大型電視，播放由豐原分局防治組組長蔡季芳以流利台語講解的「阿芳講古」。

蔡季芳說，利用長輩坐著休息的時間，可以輕鬆聽取交通婦幼安全、詐騙手法、毒品態樣等犯罪預防宣導短片；現場蔡也以輕鬆趣味的「洗手舞」，又唱又跳地教導長輩正確的洗手七字訣，不少長輩坐在椅上雙手忍不住一起動一動。

快打站出口處，有兩位可愛的Q版警察大頭娃娃進行犯罪預防宣導，並贈送警察熊讚口罩，提醒家屬與長者外出記得戴好口罩，落實防疫。

豐原分局分局長吳銘淵表示，警察大頭娃娃現場互動，舒緩施打者緊張情緒，員警除了犯罪預防也加入了防疫宣導，提醒民眾施打疫苗後仍需注意防疫，全民共度難關。

豐原警分局長吳銘淵(中)、副分局長黃有富(右)與民眾進行預防犯罪宣導。圖／台中市警察局豐原分局提供
豐原警分局長吳銘淵(中)、副分局長黃有富(右)與民眾進行預防犯罪宣導。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局昨在豐南國中快打站進行預防犯罪宣導，警察大頭娃娃吸引民眾目光。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市豐原警分局昨在豐南國中快打站進行預防犯罪宣導，警察大頭娃娃吸引民眾目光。圖／台中市警察局豐原分局提供

警察 口罩 疫苗

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