影／警察大頭娃娃、女警跳洗手舞 長輩接種疫苗金趣味

台中市70歲以上長輩接種疫苗，台中市警局豐原分局昨在豐南國中快打站進行預防犯罪宣導，Q版警察大頭娃娃在門口發送警察熊讚口罩，防治組長蔡季芳更帶動跳「洗手舞」，讓現場坐在休息區的長輩跟著甩手動一動。

民眾接種完疫苗須在休息區靜候30分鐘，等身體無異狀後再離開。台中市豐原警分局昨在豐南國中快打站休息區架設大型電視，播放由豐原分局防治組組長蔡季芳以流利台語講解的「阿芳講古」。

蔡季芳說，利用長輩坐著休息的時間，可以輕鬆聽取交通婦幼安全、詐騙手法、毒品態樣等犯罪預防宣導短片；現場蔡也以輕鬆趣味的「洗手舞」，又唱又跳地教導長輩正確的洗手七字訣，不少長輩坐在椅上雙手忍不住一起動一動。

快打站出口處，有兩位可愛的Q版警察大頭娃娃進行犯罪預防宣導，並贈送警察熊讚口罩，提醒家屬與長者外出記得戴好口罩，落實防疫。