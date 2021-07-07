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影／顏寬恒和顏莉敏服務處大門被車撞破 驚險影像曝光

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏服務處，今天被車撞破。圖／顏寬恒顏莉敏服務處提供
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏服務處，今天被車撞破。圖／顏寬恒顏莉敏服務處提供

前立委顏寬恒台中市副議長顏莉敏位在台中市沙鹿區的服務處今天清晨被車輛撞進，大門撞破，開車男子的家人到服務處道歉說，兒子有重大傷病卡，剛從療養院出院回家，服務處獲知情形後表示，顏家兄妹原諒不追究；驚險影像曝光，顏寬恒在臉書公開影像說真的很驚險。

顏寬恒在臉書說，今天清晨4點，他與副議長莉敏在沙鹿的服務處轟然一聲，忽然之間變得十分通風，還好當時沒有人在服務處(如果那時有人在服務處寬恒就要懷疑他們是不是在群聚打麻將了)，所以除了家具、大門、電腦被撞壞之外，駕駛也很冷靜地的倒車離開，沒有真正重大的損失。

他說服務的團隊才是政治道路上最寶貴的資產，人沒事就好了，他向鄉親報個平安，大家都沒事，也沒人受到驚嚇，「以後等疫情過後大家可以再來服務處坐坐，保證比以前更開闊了，寬恒的阿公雖然住在隔壁樓上，但他也很冷靜地一覺到天明。阿公果然是見過大風大浪的，真厲害！」

顏寬恒表示，駕車者是因為本身剛出院，疑似服藥之後恍惚出事，他姐姐連忙趕來道歉，看著對方懊悔的神情，他與妹妹顏莉敏倆當然不會追究。

「不過寬恒看了監視器畫面之後，忍不住跟大家分享一下這個畫面，最近雖然沒有好萊塢電影，也可以看個沙鹿全能住宅改造王吧！在這個疫情之中，人沒事就是萬幸了！」

顏寬恒 疫情 台中市

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