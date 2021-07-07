彰化施打莫德納疫苗 打氣提升到七成五

彰化縣11處肉品及果菜批發市場人員、貨運業者、盤商等共2160位工作人員分三天施打疫苗，今天將打完；中央指揮中心撥發給彰化的第一批莫德納3萬3600劑疫苗，給75歲到84歲長者施打將到7月8日，目前打氣已提高到七成五，未打完的疫苗將併入到75歲以下長者施打。

彰化縣11處肉品及果菜批發市場人員從5到7日施打疫苗，今天是彰化花市、溪湖、員林、社頭、田中等果菜市場及肉品市場等相關從業人員約700人到員榮醫療體系員生醫院施打疫苗，彰化縣長王惠美也到員生醫院視察最後一天施打情況。

目前中央共將配發給彰化縣8萬360劑莫德納疫苗，第一批第一次配發的3萬3600劑是從7月2日到8日將為75歲到84歲長者施打，明天將是最後一天施打日，符合接種的長者有4萬4356人，目前施打率約七成五。

第一批第二次配發的2萬1700劑疫苗也從今日到7月11日給73到74歲長者開打，第二批2萬5060劑莫德納疫苗將給70到72歲長者施打，今天下午開始發放施打通知。

王惠美說，很感謝三天來部立彰化醫院、員生醫院及秀傳醫院醫護支援北農專案為果菜市場、肉品、花卉等11個市場2160位工作人員與盤商等施打疫苗，也再次呼籲符合資格及被通知可打疫苗的民眾不要放棄機會，應盡速接種疫苗。

員林市長游振雄表示，因為北農確診案，也關係到有互相行銷的果菜公司都很緊張，很感謝王縣長縣府團隊及員榮醫療體系協助相關從業人員施打疫苗，也希望政府能夠重視一般傳統市場早日將攤商等列入疫苗施打範圍。