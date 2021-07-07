影／服務處被撞影片曝光 顏寛恒：忽然變得十分通風

前立委顏寬恒與台中市副議長顏莉敏位在台中市沙鹿區的服務處今天清晨被車輛撞進，大門被撞破，開車男子的姐姐到服務處道歉，因駕駛剛從療養院出院回家，顏家兄妹表示諒解，不會要求賠償。顏寛恒剛在臉書貼出監視器錄影，過程驚險，幸好當時非上班時間，真是萬幸！

顏寛恒臉書把此事説得詼諧，「今天清晨四點，寬恒與副議長莉敏在沙鹿的服務處轟然一聲，忽然之間變得十分通風。萬幸當時沒有人在服務處…除了家具、大門、電腦被撞壞之外，駕駛也很冷靜地的倒車離開，沒有真正重大的損失。畢竟，服務的團隊才是政治道路上最寶貴的資產，人沒事就好了」。

顏寛恒跟鄉親報個平安，大家都沒事，也沒人受到驚嚇，「以後等疫情過後大家可以再來服務處坐坐，保證比以前更開闊了。」、「寬恒的阿公雖然住在隔壁樓上，但他也很冷靜地一覺到天明。阿公果然是見過大風大浪的，真厲害！」

駕車者是因為本身剛出院，疑似服藥之後恍惚出事，他姐姐連忙趕來道歉，看著對方懊悔的神情「我們兄妹倆當然不會追究。」

顏寬恒看了監視器畫面之後，忍不住跟大家分享一下這個畫面，還說「最近雖然沒有好萊塢電影，也可以看個沙鹿全能住宅改造王吧！」在這個疫情之中，人沒事就是萬幸了！