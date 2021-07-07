中市開放70歲長者接種疫苗 首日打氣旺

台中市今天起開放70歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，市長盧秀燕表示，由於今天是莫德納疫苗大規模施打首日，各快打站打氣很旺，許多長者都說打完疫苗「卡安心」。

台中市70歲以上長者今天起開放施打新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗，盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中指出，由於70歲至74歲長者是新開放的疫苗接種年齡層，因此市府上午共啟動64個快打站。

盧秀燕指出，她還特別至東山高中快打站關心長輩施打狀況，多數長輩施打後沒有特別不舒服的情形，並認為機會難得因此積極接種，也提到「打了以後比較安心」。

盧秀燕還說，雖發現部分快打站出現動線安排不夠周詳、電腦突然當機等零星問題，但市府立即調整，將會繼續改善，讓大家滿意；今日是24節氣中的「小暑」，天氣炎熱，穿著整套防護衣的快打站人員十分辛苦，呼籲民眾多給工作人員鼓勵，跟他們說聲謝謝。

統計至下午2時為止，盧秀燕表示，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中70到74歲的長者有2萬3891人，首日施打率已達22%。而以今天原本通知4萬2605人來算，到場施打率也突破56%。此外，到昨晚10時為止，全市接種疫苗人次共有28.2萬，約占全市人口1成左右。

針對12日以後3級警戒是否解封，盧秀燕強調，台中將與中央的方向與步調一致，不會逆向而行；若中央12日宣布不再延長3級警戒，台中將「微微改」，也就是「一點一滴的開放」，雖然台中連日無確診個案，但疫情變化莫測，市府將漸進式解封，讓各行各業有所準備，同時兼顧防疫安全。