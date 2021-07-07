聯聚建設挺中警防疫 捐完巡邏車再捐電腦設備

目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，聯聚建設為了以實際行動支持台中市警局抗疫，過去曾捐贈過巡邏車，今天下午聯聚建設代表，再捐出電腦主機、螢幕一批，希望協助台中市第六警分局市政所汰舊換新，市政所長李國彰說，聯聚建設熱心公益，關心在地的企業精神，令人感佩，該批捐贈設備，將有助於員警提升勤務效率。

第六警分局市政所長李國彰說，聯聚一向支持警察工作，過去曾捐贈2輛巡邏車、600套警用背心、防禦手套、帽子等物資給六分局，聯聚建設日前得知市政所的部分電腦設備老舊，需要汰換，因此立即與市政所聯繫，安排今天下午2時許，捐出電腦設備一批。市政所也回贈感謝狀，感謝聯聚建設的善舉。

聯聚建設顧問郭從得說，聯聚重視企業社會責任，積極投入公益活動，自去年疫情爆發以來，已捐贈過警用巡邏車，以實際行動對抗疫一線的員警，表達支持與感謝。除了捐贈物資，在三級警戒期間，聯聚也在2棟地標建築外牆上，換上「台中平安、台中加油」打氣燈光，撫慰了許多民眾的心，就連市長盧秀燕也在臉書上分享，並感謝民間暖心點燈。