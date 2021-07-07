快訊

拜登政府表態不支持台獨 柯文哲：預料中 符合務實外交

14天後109人仍消失：邁阿密公寓慘案「慢動作磨難」

聯聚建設挺中警防疫 捐完巡邏車再捐電腦設備

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
聯聚建設顧問郭從得（左）今天代表公司捐贈第六警分局市政所，電腦設備一批，由所長李國彰（右）代表受贈。記者陳宏睿／攝影
聯聚建設顧問郭從得（左）今天代表公司捐贈第六警分局市政所，電腦設備一批，由所長李國彰（右）代表受贈。記者陳宏睿／攝影

目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，聯聚建設為了以實際行動支持台中市警局抗疫，過去曾捐贈過巡邏車，今天下午聯聚建設代表，再捐出電腦主機、螢幕一批，希望協助台中市第六警分局市政所汰舊換新，市政所長李國彰說，聯聚建設熱心公益，關心在地的企業精神，令人感佩，該批捐贈設備，將有助於員警提升勤務效率。

第六警分局市政所長李國彰說，聯聚一向支持警察工作，過去曾捐贈2輛巡邏車、600套警用背心、防禦手套、帽子等物資給六分局，聯聚建設日前得知市政所的部分電腦設備老舊，需要汰換，因此立即與市政所聯繫，安排今天下午2時許，捐出電腦設備一批。市政所也回贈感謝狀，感謝聯聚建設的善舉。

聯聚建設顧問郭從得說，聯聚重視企業社會責任，積極投入公益活動，自去年疫情爆發以來，已捐贈過警用巡邏車，以實際行動對抗疫一線的員警，表達支持與感謝。除了捐贈物資，在三級警戒期間，聯聚也在2棟地標建築外牆上，換上「台中平安、台中加油」打氣燈光，撫慰了許多民眾的心，就連市長盧秀燕也在臉書上分享，並感謝民間暖心點燈。

郭從得表示，聯聚希望能在力所能及之處，為社會注入一些正能量，希望能做到拋磚引玉，讓愛心和善意傳達給需要的人和地方，尤其在疫情影響下，許多人的生活都受到影響，更需要彼此關懷和支持的力量，聯聚希望發揮企業力量，為台中加油，期盼台灣平安。

聯聚建設顧問郭從得（左）今天代表公司捐贈第六警分局市政所，電腦設備一批，由所長李國彰（右）代表受贈，並回贈感謝狀。記者陳宏睿／攝影
聯聚建設顧問郭從得（左）今天代表公司捐贈第六警分局市政所，電腦設備一批，由所長李國彰（右）代表受贈，並回贈感謝狀。記者陳宏睿／攝影
聯聚建設顧問郭從得（左）今天代表公司捐贈第六警分局市政所，電腦設備一批，由所長李國彰（右）代表受贈。記者陳宏睿／攝影
聯聚建設顧問郭從得（左）今天代表公司捐贈第六警分局市政所，電腦設備一批，由所長李國彰（右）代表受贈。記者陳宏睿／攝影

疫情 台中市 三級警戒

延伸閱讀

新加坡將放寬餐廳內用人數 估7月底接種率達5成

基隆崁仔頂漁市生意慘跌 業績剩2到3成

可能微解封綠島人憂心 居民盼普打疫苗

全台近5萬名非法移工怎打疫苗 柯文哲：中央應嚴肅處理

相關新聞

疫下挺醫護！台中小農贈百瓶脆梅、梅汁加油打氣

小農回饋挺醫護！台中市石岡區林姓小農主動聯繫台中市議員謝志忠，今日捐贈豐原惠盛醫院自家醞釀的脆梅、梅汁各100瓶，由惠盛...

網路電商「饅自然」送暖挺醫護 今捐百萬元N95口罩

全台新冠疫情緊張，除了政界、藝人紛紛有錢出錢、有力出力，也有知名網路電商加入捐贈N95口罩給堅守第一線的醫護人員，知名網...

7月12日後微解封有望 台中擬讓市民有經濟活動

全國疫情3級警戒至7月12日，之後將從高強度管制走向開放。台中市長盧秀燕表示，待中央宣布新措施後，或許會有微解封，在疫情...

彰化三芬路大雨轟炸路面被消失 縣府修護預計10月完成

彰化6月21日因大雨轟炸，花壇鄉三芬路近139線大彰路處長約40公尺近半路面崩塌，路面一半被消失，畫面相當嚇人，彰化縣府...

台灣輔助醫學會挺第一線醫護！捐台中榮總輔助醫學產品

台灣輔助醫學醫學會有感疫情嚴峻，挺第一線防疫醫護人員，舉辦「TCMS can help送愛助醫護」，今天捐贈台中榮總保健...

台中市農會結盟大安農會 大安葱醬油美味新品上市

台中市農會黃豆與台中市大安區農會大安葱，二家農會農產結合的大安葱醬油今天上市，由「台中市農會黃豆」與「大安區農會大安葱」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。