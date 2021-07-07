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感謝日本疫苗援助 阿聰師回贈500份媽祖餅

中央社 / 台中7日電

台中大甲知名糕餅業者「阿聰師的糕餅主意」，為感謝日本捐贈疫苗援台，將回贈日方500份媽祖餅，感謝日本友情援助。

正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，因日本援台124萬劑AZ疫苗，「阿聰師」吳聰朝創辦的「沃農士食品股份有限公司」也宣布回贈日本500份媽祖餅。

這批糕餅將寄送到台北駐東京辦事處等單位，除了讓駐外人員一解鄉愁，也透過轉贈表達日本政府對台灣疫情友情援助。

吳聰朝下午在線上發表芋頭酥新品，他說，「做餅一甲子，不忘的是對家鄉的感情，芋頭來自自然，芋頭酥模仿自然，做出來的是自然之美」。

台中大甲是國內芋頭產地之一，出身當地的「阿聰師」以芋頭原生造型的小芋仔，今年報名參與國際風味評鑑獎，經200多位來自米其林星級餐廳的侍酒師和廚師評審團，依外觀、香氣、口感進行專業評鑑，客觀獨立盲測，獲「Superior Taste Award風味絕佳獎章二星美味」。

日本 AZ疫苗 疫情

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