犯罪被害人疫情生活難過 老邁父母擔心兒子無人照顧

犯罪被害人保護協會南投分會因應新冠肺炎對受保護人家庭經濟衝擊，提供10項紓困措施，以「紓困」及「振興」兩大措施協助關懷馨生人，共度疫情難關。

犯保協會為振興馨生人家庭經濟，由總會統一向馨生人採購自營、自產的商品及農產品，發送給疫情影響生活陷入困境家庭。這次紓困採購之物品包含有樹番茄飲、白米、魚酥及全聯商品提貨卷。

為擴大南投縣馨生人家庭關懷及扶助，犯保南投分會主委吳明賢和立委羅美玲服務處及南投縣家庭照顧者協會提供紓困物資加碼贈送，期能為弱勢馨生家庭盡一份心力，今天由吳明賢邀請朱思美執行長、蕭振彥執行秘書、蔡欣樺主任觀護人與會，一同將紓困物資交給保護志工親送至馨生家庭。

這次贈送24戶因疫情影響較鉅的馨生家庭，16戶是因犯罪行為致重傷害生活無法自理的被害人家庭，家人無法取得政府紓困補助，又需照顧重傷被害人，生活窘困，亟需協助。

15年前無故遭人傷害致癱瘓智力受損的小志，父母年邁、身體狀況不佳，僅賴老人年金維持3人生活，小志母親接到志工送來的紓困物資後，感謝協會長期的關懷及協助，也感謝保護志工常送他們自種農產，減少他們的開銷，幫小志存點小錢，讓小志在兩老無法再提供照顧後還能繼續生活。