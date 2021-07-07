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新北重症婦歷劫重生 返家喜迎將出生小孫女

中央社 / 台中7日電

新北市65歲婦人5月確診新冠肺炎，北病南送到光田綜合醫院治療，插管21天後拔管，已解隔離出院。她說，生命最艱辛都過去了，歷劫重生後，要回家陪伴父親，迎接將出生的小孫女。

國內新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇。新北1名婦人因罹患乳癌，5月19日到醫院複診，出現發燒症狀，立即安排PCR篩檢，5月20日被通知確診新冠肺炎，當下她的心情晴天霹靂。

5月21日經安排南送豐原檢疫所，不料，她的病情急轉直下出現呼吸道症狀，5月25日緊急轉送光田綜合醫院，醫療團隊評估有呼吸衰竭現象，隔天安排插管治療。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮表示，患者有乳癌、糖尿病等慢性病史，起先她的狀況不太樂觀，治療過程中發生疑似小中風，醫療團隊治療照護下，她從重症插管昏迷到拔管後復原，也讓醫護士氣大振，感到欣慰。

住院期間，婦人長達1個月的臥床，造成她的肌肉萎縮、行動不便，院方也安排復健，讓婦人早日恢復行走能力，經努力復健，婦人不必再使用助行器。

婦人指出，住院期間，十分感謝醫護人員的照顧，經常幫忙準備愛吃的苦瓜、漢堡等飲食，思念家人時也協助安排視訊，讓她一解相思之苦。婦人回想起確診前幾天，還跟兒子以及懷有身孕的媳婦共度生日，所幸沒有把疫情傳染給家人。

「我得過乳癌，又經歷新冠肺炎，生命最艱辛的都過去了，希望接下來每一天都能健康快樂！」她笑說，自己的爸爸高齡91歲，需要她來陪伴照顧，還要迎接將出生小孫女，歷劫重生，現在很知足，沒有比健康更重要的事了。

光田綜合醫院副院長張家築呼籲，目前疫情確診案例雖逐漸下降，但變種病毒變化多端難測、傳播力強，希望大家還是不能鬆懈，做好防護、保護好自己，就是對醫護最大支持與幫助。

新冠肺炎 疫情

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