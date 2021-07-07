田尾鄉公路花園休閒農業區成立 有助發展民宿二日遊

彰化縣政府農業處結合田尾鄉公所、田尾休閒農業發展協會與在地農友及業者策畫爭取下，農委會昨已公告劃定田尾鄉公路花園休閒農業區，成為彰化縣第三處休閒農業區，面積約有296公頃，為來將串聯產地花卉行銷、結合在地小旅行等，營造「Open Garden」的整體園區，希望促進產業轉型，讓更多青農、在地子弟願意留在田尾深耕不再南徙北漂。

田尾鄉長林守政表示，田尾是花卉重要產地，但傳統農業很辛苦，不見得能留住年輕人願意留在家鄉務農，除非能結合農業與觀光休閒，創造更多商機，才能留住青農及在地子弟發展。

林守政說，田尾列入休閒農業區後，農地結合農業設民宿、咖啡休閒館等限制都會放寬，希望能因此發展二日遊，將遊客留下來，很感謝縣長王惠美、縣議員劉淑芳、代表會主席吳俊樑等代表們的支持和協助才能讓田尾 休閒農業區正式通過，這只是田尾鄉產業轉型的第一步，未來希望能打造更精緻化、品牌化的田尾鄉產業價值。

彰化縣府農業處長邱奕志表示，「彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區」涵蓋範圍包括打簾村、溪畔村、田尾村、柳鳳村及豐田村等區域，田尾鄉公路花園休閒農業區是全國最大的花卉集散地，也是全台最大的花園，一年四季都有各式花卉輪流登場，而農友為了加速菊花生長速度，所形成的菊花不夜城電照菊景觀，也成為彰化縣高速公路旁夜晚星光點點的美景。