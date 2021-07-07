網路電商「饅自然」送暖挺醫護 今捐百萬元N95口罩

全台新冠疫情緊張，除了政界、藝人紛紛有錢出錢、有力出力，也有知名網路電商加入捐贈N95口罩給堅守第一線的醫護人員，知名網路電商「饅自然」創辦人小鄭、阿芯夫妻宣布將捐贈達1.5萬片N95口罩給予中部多家醫療院所，並依照醫院需求，每家提供3000片至5000片不等，總金額超過100萬元，今天下午送到台中光田綜合醫院，暖心挺醫護。

「饅自然」第一站今天送到台中沙鹿光田醫院致贈4000片N95口罩，光田醫院副院長張家築出面感謝「饅自然」創辦人，並強調N95口罩目前的需求量增加，雖然所費不貲，卻能有效保護醫護與病人，很感謝電商業者的具體協助。