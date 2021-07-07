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網路電商「饅自然」送暖挺醫護 今捐百萬元N95口罩

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
網路電商「饅自然」捐百萬元N95口罩，今天送到台中光田綜合醫院。圖／光田醫院提供
網路電商「饅自然」捐百萬元N95口罩，今天送到台中光田綜合醫院。圖／光田醫院提供

全台新冠疫情緊張，除了政界、藝人紛紛有錢出錢、有力出力，也有知名網路電商加入捐贈N95口罩給堅守第一線的醫護人員，知名網路電商「饅自然」創辦人小鄭、阿芯夫妻宣布將捐贈達1.5萬片N95口罩給予中部多家醫療院所，並依照醫院需求，每家提供3000片至5000片不等，總金額超過100萬元，今天下午送到台中光田綜合醫院，暖心挺醫護。

「饅自然」第一站今天送到台中沙鹿光田醫院致贈4000片N95口罩，光田醫院副院長張家築出面感謝「饅自然」創辦人，並強調N95口罩目前的需求量增加，雖然所費不貲，卻能有效保護醫護與病人，很感謝電商業者的具體協助。

「饅自然」創辦人小鄭、阿芯表示，自從5月疫情爆發後，第一線醫護人員壓力非常大，因此決定透過捐贈第一線人員N95醫療口罩，能讓第一的醫療人員感到安心，也感謝他們在疫情期間的幫忙，讓台灣疫情能夠逐漸趨緩。

網路電商「饅自然」捐百萬元N95口罩，今天送到台中光田綜合醫院。圖／光田醫院提供
網路電商「饅自然」捐百萬元N95口罩，今天送到台中光田綜合醫院。圖／光田醫院提供

口罩 疫情 電商

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