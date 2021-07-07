7月12日後微解封有望 台中擬讓市民有經濟活動

全國疫情3級警戒至7月12日，之後將從高強度管制走向開放。台中市長盧秀燕表示，待中央宣布新措施後，或許會有微解封，在疫情不升高的情況下，讓市民有經濟活動能夠養家。

中央撥配台中9萬1420劑莫德納疫苗，今天起至9日同步在全市64處「疫苗快打站」為70歲以上長輩、60歲以上原住民及5大專案對象施打。盧秀燕今天前往北屯區東山高中視察，接受媒體訪問，她做上述表示。

盧秀燕表示，中南部疫情相對北部穩定一些，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中一再強調全國一致，但在一致內可以稍微不一樣，市府在不影響中央政策下，依據中央指示、疫情發展等因素做許多沙盤演練。

盧秀燕說，待中央宣布新措施後，或許會有微解封，在疫情不升高的情況下，讓市民有經濟活動能夠養家，不要受到太大衝擊。

至於台北市環南市場因疫情停業3天，北市府將補助攤商，台中十甲旺市場也因出現確診者，停業3天並全面消毒，是否跟進北市休市補助。

盧秀燕表示，台中跟台北狀況較不一樣，相對穩定，十甲旺市場發生危機，市府第一時間要求停止營業、進行快篩避免傳染，危機很快就解決了，較不影響經濟活動。市府暫時不打算跟進休市補助政策。