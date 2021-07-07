快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月12日後微解封有望 台中擬讓市民有經濟活動

中央社 / 台中7日電
台中逢甲夜市人潮多。圖／台中市觀旅局提供
台中逢甲夜市人潮多。圖／台中市觀旅局提供

全國疫情3級警戒至7月12日，之後將從高強度管制走向開放。台中市長盧秀燕表示，待中央宣布新措施後，或許會有微解封，在疫情不升高的情況下，讓市民有經濟活動能夠養家。

中央撥配台中9萬1420劑莫德納疫苗，今天起至9日同步在全市64處「疫苗快打站」為70歲以上長輩、60歲以上原住民及5大專案對象施打。盧秀燕今天前往北屯區東山高中視察，接受媒體訪問，她做上述表示。

盧秀燕表示，中南部疫情相對北部穩定一些，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中一再強調全國一致，但在一致內可以稍微不一樣，市府在不影響中央政策下，依據中央指示、疫情發展等因素做許多沙盤演練。

盧秀燕說，待中央宣布新措施後，或許會有微解封，在疫情不升高的情況下，讓市民有經濟活動能夠養家，不要受到太大衝擊。

至於台北市環南市場因疫情停業3天，北市府將補助攤商，台中十甲旺市場也因出現確診者，停業3天並全面消毒，是否跟進北市休市補助。

盧秀燕表示，台中跟台北狀況較不一樣，相對穩定，十甲旺市場發生危機，市府第一時間要求停止營業、進行快篩避免傳染，危機很快就解決了，較不影響經濟活動。市府暫時不打算跟進休市補助政策。

疫情 盧秀燕

延伸閱讀

國內行業解封指引「得看疫情變化」 陳時中列2關鍵數值

泰國廠AZ疫苗缺世衛認證？ 陳時中：將檢驗封緘把關

環南市場明篩3000人 「3+11」陳時中表示將負最後責任

台中快打站現人潮 盧秀燕初估接種率破6成

相關新聞

7月12日後微解封有望 台中擬讓市民有經濟活動

全國疫情3級警戒至7月12日，之後將從高強度管制走向開放。台中市長盧秀燕表示，待中央宣布新措施後，或許會有微解封，在疫情...

疫下挺醫護！台中小農贈百瓶脆梅、梅汁加油打氣

小農回饋挺醫護！台中市石岡區林姓小農主動聯繫台中市議員謝志忠，今日捐贈豐原惠盛醫院自家醞釀的脆梅、梅汁各100瓶，由惠盛...

網路電商「饅自然」送暖挺醫護 今捐百萬元N95口罩

全台新冠疫情緊張，除了政界、藝人紛紛有錢出錢、有力出力，也有知名網路電商加入捐贈N95口罩給堅守第一線的醫護人員，知名網...

彰化三芬路大雨轟炸路面被消失 縣府修護預計10月完成

彰化6月21日因大雨轟炸，花壇鄉三芬路近139線大彰路處長約40公尺近半路面崩塌，路面一半被消失，畫面相當嚇人，彰化縣府...

台灣輔助醫學會挺第一線醫護！捐台中榮總輔助醫學產品

台灣輔助醫學醫學會有感疫情嚴峻，挺第一線防疫醫護人員，舉辦「TCMS can help送愛助醫護」，今天捐贈台中榮總保健...

台中市農會結盟大安農會 大安葱醬油美味新品上市

台中市農會黃豆與台中市大安區農會大安葱，二家農會農產結合的大安葱醬油今天上市，由「台中市農會黃豆」與「大安區農會大安葱」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。