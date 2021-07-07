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彰化三芬路大雨轟炸路面被消失 縣府修護預計10月完成
彰化6月21日因大雨轟炸，花壇鄉三芬路近139線大彰路處長約40公尺近半路面崩塌，路面一半被消失，畫面相當嚇人，彰化縣府工務處預計明天起開始做基樁，預計3個月搶修完成，考量到民眾安全，會以雙向封閉管制，直到路面全面整修完成才開放。
由於路面坍塌幾天仍有強降雨，縣府先做安全維護，邊坡覆蓋防護網讓水不要再滲透進去，避免繼續沖刷，由於崩塌長度30到40公尺，縣府修復工程預計從底部邊坡防護做起。
縣府工務處長林漢斌說，早期這段路沒做擋土設施，只有隔網和植栽，推測長久以來三芬路水溝阻塞，也讓水漫延到路上，沒辦法流向花壇，當天到場發現139路面水不斷沖向斜坡，可能前幾年大雨已讓底部流失沒注意到，這次大雨無法負荷才釀災。
林漢斌表示，道路崩塌看起來深度約有70公尺，加上旁邊沒有路，不容易施工，修復工程規畫會以H型鋼做擋土牆，並分2到3層保護邊坡，最底下再施做基礎擋土支撐，這個特殊案子將當作範例，作為未來山區道路搶修的經驗，廠商雖有建議修復先恢復讓單向通車，但考量有危險姓，也評估該路段交通量沒那麼大，預計10月完成整體修復完成才開放通行。
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