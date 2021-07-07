粉專南屯即時通4青年 自組義勇軍沿街消毒

臉書粉絲專頁「南屯即時通」版主及夥伴共4名台中在地青年，在新冠肺炎疫情期間自組「消毒義勇軍」步行百公里沿街消毒，今天更自掏腰包再捐贈5箱酒精給南屯區春社里民。

粉專「南屯即時通」的洪鑫任、江銘哲、黃茂傑及陳軍華，自從新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情進入3級警戒後，他們開始思考如何能幫助地方做事，於是有了自發性消毒的想法。

本身是南屯區大同里民的洪鑫任表示，他們創立消毒群組，從買消毒水跟防護設備、觀測天氣、發傳單到里辦公室跟社區張貼、每天關注防疫動態等細節，也由於穿著太像專業清潔人員，還一度被民眾誤以為是清潔隊到確診足跡熱點做清消，幸好有里長現場幫忙解說才化解尷尬。

33歲的洪鑫任是「南屯即時通」的版主，從事環保綠能電動車事業，他表示，因為自己愛拍影片紀錄生活，所以把天馬行空的想法，想盡辦法落實在生活周遭每個角落，「聽到居民對我們喊讚，讓我們做得更有活力，就算滿臉通紅中暑，也不怕熱啦！」

4人每週至少消毒2到3天，每天至少4小時的行程，走遍各社區、大樓，江銘哲等人說，他們要消毒到疫情結束為止，所以這個月要把還未消毒的里拚完，然後接著再到各景點人口眾多的熱點繼續消毒，繼續為大家服務。最開心的是有周遭朋友紛紛響應，也有人報名要加入這個行列。

南屯區春社里長李志洋表示，當初聽到這群年輕人的想法覺得不錯，但防疫狀況一日數變，也替他們安全感到擔心，今天粉專還捐贈5箱酒精做公益，盼讓里民的後疫情時代能過得更好。