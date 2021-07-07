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台灣輔助醫學會挺第一線醫護！捐台中榮總輔助醫學產品

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台灣輔助醫學醫學會今天捐贈台中榮總保健食品、精油等輔助醫學產品，提供第一線防疫醫護人員使用。圖／台中榮總提供
台灣輔助醫學醫學會今天捐贈台中榮總保健食品、精油等輔助醫學產品，提供第一線防疫醫護人員使用。圖／台中榮總提供

台灣輔助醫學醫學會有感疫情嚴峻，挺第一線防疫醫護人員，舉辦「TCMS can help送愛助醫護」，今天捐贈台中榮總保健食品、精油等輔助醫學產品，提供醫護人員使用。

台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名醫師與市議員林祈烽、捐贈代表廠商等人今天上午11時20分，將保健食品、精油、防護器材及保健用品等舒壓輔助醫學產品送到台中榮總第一醫療大樓的大門，由台中榮總副院長葛光中、社工室主任莊李和代表接受。

陳韜名說，此次捐贈活動內容，有感疫情延燒，前線醫護長期為了守護國人安全健康不眠不休，舉辦「TCMS can help送愛助醫護」，理監事、會員廠商共襄盛舉，籌募資源捐贈台中榮總防疫第一線醫護人員。

台中榮總副院長葛光中說，感謝台灣輔助醫學醫學會的關懷及愛心，同島一命共生共榮，期盼在國人在遵守防疫下，早日回歸正常生活。

台灣輔助醫學醫學會今天捐贈台中榮總保健食品、精油等輔助醫學產品，提供第一線防疫醫護人員使用。圖／台中榮總提供
台灣輔助醫學醫學會今天捐贈台中榮總保健食品、精油等輔助醫學產品，提供第一線防疫醫護人員使用。圖／台中榮總提供

台中榮總 醫護人員 疫情

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