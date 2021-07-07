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台中市農會結盟大安農會 大安葱醬油美味新品上市

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市農會結盟大安農會，今天推出大安葱醬油。圖／中市大安區農會提供
台中市農會結盟大安農會，今天推出大安葱醬油。圖／中市大安區農會提供

台中市農會黃豆與台中市大安區農會大安葱，二家農會農產結合的大安葱醬油今天上市，由「台中市農會黃豆」與「大安區農會大安葱」二農會農產結合，推出古早味青葱醬油，選用100%國產嚴選契作非基改黃豆，搭配產銷履歷大安葱，食材來源都是農會品質保證的好食材。

青葱醬油嚴選整顆優質黃豆原料、搭配小麥為基底，獨特直火式工法焙炒，經過210天熟成製麴時間，熟成時間比一般方式更長；大安葱醬油搭配安農手工捏花高麗菜水餃、蒜泥白肉，或搭配大安葱麵條，畫龍點睛的效果，大安農會另有安泉米禮盒、葱師傅麵條伴手禮、大安禮尋肉鬆禮盒、青葱脆餅禮盒等，安農各項產品。

大安農會蔡總幹事建宗表示，醬油是台灣人最熟悉的調味料之一，幾乎在各式料理中都可看到醬油的存在，大安葱醬油特別嚴選契作國產非基改黃豆、加上大安種植優質新鮮青葱所產生的鮮甜滋味、絕不添加防腐劑及色素、醞釀出醬油的甘醇濃郁風味，有別於一般市售醬油的圓潤甘感，可沾醬使用，也可滷紅燒肉，還可搭配其他簡單食材料理，變化出多道可口的佳餚，讓大安葱優質醬油提升您最喜愛的菜或醬汁。

台中大安區位於大安溪與大甲溪之間，地質屬於沖積平原，適合青葱生長，加上大安湧泉清澈無汙染、氣候得宜，全年均可生產供應，大安葱產地標章除通過智慧財產局註冊，並取得產銷履歷的認證，供消費者安心食用，新品上市優惠，即日起至7月31日，買兩罐大安葱醬油即加贈一包安泉米（1公斤裝），購買可洽飛天豬生活館04-26712229#42。

農會 台中市

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