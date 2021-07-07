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台中畜禽屠宰、廢棄物一線打疫苗 拚10天施打1002人

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府農業局長蔡精強昨日到台中梧棲童綜合醫院視察畜禽屠宰與廢棄物處理一線人員施打疫苗情形。圖／台中市政府提供
台中市府農業局長蔡精強昨日到台中梧棲童綜合醫院視察畜禽屠宰與廢棄物處理一線人員施打疫苗情形。圖／台中市政府提供

因應台北批發市場及環南市場群聚染疫事件，台中市政府爭取屠宰及畜禽廢棄物處理人員施打疫苗，自7月5日起開打，截至昨日止，累計63人完成接種，確保一線人員健康無虞。

台中市府農業局長蔡精強昨日到台中梧棲童綜合醫院視察畜禽屠宰與廢棄物處理一線人員施打疫苗情形，童綜合醫院院長童敏哲、副院長吳肇鑫也到場關心，昨日共16人完成施打，累計63人完成接種，今日將持續進行疫苗施打作業，預計10天內為1002位列冊一線人員完成接種。

蔡精強表示，市府宣導並要求畜牧場遵守中央公告「因應嚴重特殊傳染性肺炎安全指引」，加強自主管理與環境清消，但考量畜禽屠宰及廢棄物一線工作人員需頻繁往來不同場所，易成防疫隱憂，實有必要讓一線人員優先施打疫苗，確保疫情期間畜禽產品等民生物資穩定供應。

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