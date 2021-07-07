聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中畜禽屠宰、廢棄物一線打疫苗 拚10天施打1002人
因應台北批發市場及環南市場群聚染疫事件，台中市政府爭取屠宰及畜禽廢棄物處理人員施打疫苗，自7月5日起開打，截至昨日止，累計63人完成接種，確保一線人員健康無虞。
台中市府農業局長蔡精強昨日到台中梧棲童綜合醫院視察畜禽屠宰與廢棄物處理一線人員施打疫苗情形，童綜合醫院院長童敏哲、副院長吳肇鑫也到場關心，昨日共16人完成施打，累計63人完成接種，今日將持續進行疫苗施打作業，預計10天內為1002位列冊一線人員完成接種。
蔡精強表示，市府宣導並要求畜牧場遵守中央公告「因應嚴重特殊傳染性肺炎安全指引」，加強自主管理與環境清消，但考量畜禽屠宰及廢棄物一線工作人員需頻繁往來不同場所，易成防疫隱憂，實有必要讓一線人員優先施打疫苗，確保疫情期間畜禽產品等民生物資穩定供應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言