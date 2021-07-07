快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

台中孕婦打莫德納不用搶 這家醫院每天500劑還有名額

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總孕婦專診每天開放500劑莫德納疫苗，提供孕婦預約接種服務。圖／台中榮總提供
台中榮總孕婦專診每天開放500劑莫德納疫苗，提供孕婦預約接種服務。圖／台中榮總提供

台中市針對孕婦推出莫德納疫苗專案，為避免孕婦與長者、1到6類搶名額，被形容是「中樂透、搶演唱會門票」，昨起到10日，台中25家醫療院所，包括台中榮總開放每日500劑的孕婦專診，提供專屬孕婦預約接種服務，預約滿14人即開打。今天有孕婦開心的說，她上周都搶不到預約，昨天一上網就預約成功，今天接種，真的好幸運。

一名孕婦今天在台中榮總孕婦專診接種莫德納疫苗後受訪時說，上周莫德納疫苗開打，她上周一到周五都有到多家醫院、診所網站或打電話要預約接種，但因為名額很少，都預約爆滿，搶不到名額接種種，昨天下午里長發訊息通知，台中榮總有開放孕婦專診，每天開放500劑莫德納疫苗，她立即線上預約，很幸運就排到今天預約。

台中市衛生局長曾梓展說明，台中市長盧秀燕為六都唯一女性市長，向中央爭取孕婦優先接種莫德納疫苗成功，除第一類醫事人員孕婦首波開打莫德納，台中市規劃孕婦專案，疫苗供應無上限，只要有孕婦預約，後續疫苗足夠，陸續打到完。

曾梓展說明，台中市25家婦產科合約院所，7月6日至10日共開設約104診孕婦疫苗施打專診，其中台中榮總孕婦專診，每天提供孕婦專屬的預約接種服務，預約滿14人即開打，孕婦專屬合約醫療院所名冊可上台中市政府衛生局網站查詢。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市25家合約院所，包括台中榮總開放每日500劑的孕婦專診，提供專屬孕婦預約接種服務，預約滿14人即開打。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展說，台中市25家合約院所，包括台中榮總開放每日500劑的孕婦專診，提供專屬孕婦預約接種服務，預約滿14人即開打。圖／台中市政府提供
台中榮總孕婦專診每天開放500劑莫德納疫苗，提供孕婦預約接種服務。圖／台中榮總提供
台中榮總孕婦專診每天開放500劑莫德納疫苗，提供孕婦預約接種服務。圖／台中榮總提供

孕婦 莫德納疫苗 台中榮總

延伸閱讀

台中快打站現人潮 盧秀燕初估接種率破6成

唐鳳疫苗預約系統有詐？ 盧秀燕助釋疑

疫情穩定卻維持三級警戒 盧秀燕擔心會有經濟問題

不用搶！台中莫德納7月6日孕婦專屬「滿14人即開打！」

相關新聞

影／台中莫德納打氣旺 67個快打站長者提早來搶打

台中市今天67個疫苗快打站開放70歲到74歲長者接種莫德納疫苗，多站打氣旺，甚至提早開打。台中市南屯區長林秋萬說，台中市...

台中南屯4青年組義勇清消軍 在地熱血人紛紛加入

台中粉專「南屯即時通」版主夥伴4人合資1萬元買消毒設備，組成「消毒義勇軍」1個月來在南屯逐里清消，已達成12里即將過半「...

台中畜禽屠宰、廢棄物一線打疫苗 拚10天施打1002人

因應台北批發市場及環南市場群聚染疫事件，台中市政府爭取屠宰及畜禽廢棄物處理人員施打疫苗，自7月5日起開打，截至昨日止，累...

台中孕婦打莫德納不用搶 這家醫院每天500劑還有名額

台中市針對孕婦推出莫德納疫苗專案，為避免孕婦與長者、1到6類搶名額，被形容是「中樂透、搶演唱會門票」，昨起到10日，台中...

不分藍綠紛為疫情出力 馬文君募捐50萬物資助弱

國內疫情雖趨緩，但警戒尚未解除，醫護及防疫人員仍堅守第一線，不少家庭則因疫經濟陷困頓，南投縣不分藍綠紛發起募捐，前立委湯...

台中快打站現人潮 盧秀燕初估接種率破6成

台中市今開67個快打站，替70歲以上，以及幼兒園老師等專案人員接種，一早快打站都顯現人潮 盧秀燕到東山高中快打站巡視時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。