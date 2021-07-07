台中孕婦打莫德納不用搶 這家醫院每天500劑還有名額

台中市針對孕婦推出莫德納疫苗專案，為避免孕婦與長者、1到6類搶名額，被形容是「中樂透、搶演唱會門票」，昨起到10日，台中25家醫療院所，包括台中榮總開放每日500劑的孕婦專診，提供專屬孕婦預約接種服務，預約滿14人即開打。今天有孕婦開心的說，她上周都搶不到預約，昨天一上網就預約成功，今天接種，真的好幸運。

一名孕婦今天在台中榮總孕婦專診接種莫德納疫苗後受訪時說，上周莫德納疫苗開打，她上周一到周五都有到多家醫院、診所網站或打電話要預約接種，但因為名額很少，都預約爆滿，搶不到名額接種種，昨天下午里長發訊息通知，台中榮總有開放孕婦專診，每天開放500劑莫德納疫苗，她立即線上預約，很幸運就排到今天預約。

台中市衛生局長曾梓展說明，台中市長盧秀燕為六都唯一女性市長，向中央爭取孕婦優先接種莫德納疫苗成功，除第一類醫事人員孕婦首波開打莫德納，台中市規劃孕婦專案，疫苗供應無上限，只要有孕婦預約，後續疫苗足夠，陸續打到完。