不分藍綠紛為疫情出力 馬文君募捐50萬物資助弱

國內疫情雖趨緩，但警戒尚未解除，醫護及防疫人員仍堅守第一線，不少家庭則因疫經濟陷困頓，南投縣不分藍綠紛發起募捐，前立委湯火聖號召黨內同志募得上萬份醫療物資助防疫，立委馬文君則募捐逾50萬元民生物資及口罩助家扶兒。

湯指出，本土疫情尚未清零，除持續防疫，疫苗也陸續到位，各地開始大規模施打，為第一線醫護、志工及防疫相關人員有充分物資可用，偕同議員廖梓佑、陳昭煜、名間鄉代陳秀梅、張坤土、全國黨代表曾琮愷向企業募資捐贈醫療物資。

湯與黨內同志因此募款購得防護面罩3000個、防疫酒精3600瓶、口罩4萬5000片，首波已捐至名間、集集、水里、鹿谷、竹山等公所，今起會再陸續分送至剩下的8鄉鎮市，期望全縣醫療單位及第一線防疫相關人員能獲得充足醫療物資。

「忙防疫，也要助貧！」國民黨立委馬文君長期關注弱勢兒少問題，因身兼南投家扶中心扶幼委員，發現疫情使貧困兒少家庭經濟雪上加霜，號召善心人士共同捐贈民生物資600份、口罩1萬2000片給南投家扶中心，勸募採購逾50萬元。

馬文君表示，民眾生活及工作因疫情受衝擊，貧困家庭愁雲慘霧，弱勢底層的單親、隔代教養或新住民等家庭更是陷入困頓，而家扶一直是支援協助弱勢兒少的主力，但也因疫情波及，募款及物資捐贈數量均大幅減少，出現捉襟見肘的狀況。

馬為此勸募串連合歡農產行、宏基蜜蜂生態農場、金豐富商號、明泰營造、施昆良、林冠岐、林宜君等善心企業及人士，採購麵條、肉鬆、脆瓜或肉醬等各式罐頭組合成600份民生物資，並購買1萬2000片口罩，全數捐贈給南投家扶中心。