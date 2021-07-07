台中南屯4青年組義勇清消軍 在地熱血人紛紛加入

台中粉專「南屯即時通」版主夥伴4人合資1萬元買消毒設備，組成「消毒義勇軍」1個月來在南屯逐里清消，已達成12里即將過半「自己家鄉自己顧」影片放上粉專後，吸引萬人觸及按讚，凝聚在地向心力。

這支消毒義勇軍由洪鑫任、江明哲、黃茂傑及陳軍華4名好友組成，疫情進入三級警戒後，他們思考能為地方做什麼？發想創立消毒隊，買消毒水丶防護設備，與各里辦公室丶社區張貼聯繫，逐里清消。

33歲大同里居民洪鑫任，從事電動車業，是「南屯即時通」粉專版主，愛攝影記錄生活，四處清消，得到鄉親回饋「就算中暑也不怕熱啦！」

中和里民江銘哲，金融管理業，他負責執行規劃，例如下大雨會影響消毒效果，排行程也要看天氣，前陣子豪雨來攪局，不過還是樂在其中。

粉專夥伴黃茂傑負責後勤丶幫忙紀錄拍攝，他說，素人上場，拍起來更自然，自己看完剪輯配樂，感覺很熱血。

4人每周消毒2到3天，每日至少4小時的行程，走遍南屯社區、大樓，要消毒到疫情結束為止，預定這個月完成所有里的社區清消，再到各景點熱點持續服務，還有人想報名加入。

春社里長李志洋表示，被這群年輕人的熱情跟行動力感動，他也加入服務行列，捐贈5箱酒精做公益。春安里長閻新懃也表示，「我喜歡幫年輕人完成夢想，一起拚」。豐樂里長蔡奇洲說，他騎車挨家挨戶沿街指引這支熱血清消隊，共襄盛舉。