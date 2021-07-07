影／台中莫德納打氣旺 67個快打站長者提早來搶打

台中市今天67個疫苗快打站開放70歲到74歲長者接種莫德納疫苗，多站打氣旺，甚至提早開打。台中市南屯區長林秋萬說，台中市南屯區惠文國小快打站今天一早即湧入20多名長者接種疫苗，提早開打，第一小時內120人接種，打氣旺。萬和國中快打站打氣更旺，第一小時造冊180人有130人接種，接種率72%。

林秋萬說明，惠文國小快打站原本是預計8時30分開打，在上午8時已湧入近20名長者等候接種，經與駐診醫師施勝桓商量，提早在8時10分先由醫師施勝桓評估後，在上午8時20分提早開打，第一小時已有120接種，打氣旺，推估打氣約有六成五以上；另一站南屯區萬和國中快打站第一小時造冊180人，接種130人，打氣更旺。