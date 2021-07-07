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阿聰師小芋仔國際剛獲獎 寄日500份感謝送台疫苗助防疫
具有「食品界米其林」美名的International Taste & Quality Institute 國際風味評鑑，6月剛於比利時布魯塞爾評選結束，大甲糕餅業者「阿聰師的糕餅主意」以「阿聰師的小芋仔」參與評鑑，榮獲二星美味殊榮；為感謝日本援台124萬劑疫苗，阿聰師所創辦之「沃農士食品股份有限公司」今天宣布回贈日本500份糕餅，感謝日本政府對台灣疫情下的友情相挺。
今天發表的小芋子，以原生芋頭造型為外表，以台中山河流域文化為宏觀，推出新口味「阿聰師的流芋」；阿聰師首創以芋頭原生造型的小芋仔，榮獲台灣多項伴手禮獎項，以及入選兩岸十大伴手禮，今年報名參與國際風味評鑑獎，經由200多位來自米其林星級餐廳的侍酒師和廚師評審團，依照外觀、香氣、口感、質地、回溯韻味進行專業評鑑，客觀獨立進行盲測，評鑑結果公正且客觀，最終榮獲「Superior Taste Award風味絕佳獎章二星美味」。
獲獎同時，阿聰師也宣布新產品「阿聰師的流芋」即將推出，「流芋」除代表內餡流動的芋泥外，也是阿聰師突破芋頭製作工法的新里程碑，更能顯現芋頭口味優美的後韻迴盪口感。
疫情期間採用線上發表會，阿聰師透過影片表示：「做餅做了一甲子，不忘的是對家鄉的感情，(芋頭)來自自然，(芋頭酥)模仿自然，做出來的就是自然之美。」以台灣原生芋頭為造型，顯現台灣農產特色以及鄉土情感，搭配精緻工法創造後韻濃厚的口感。
阿聰師並宣布，因日本援台124萬劑疫苗，阿聰師所創辦之「沃農士食品股份有限公司」宣布回贈日本500份糕餅，昨天已空運寄至台北駐日經濟文化代表處轉交日本政府，感謝日本政府對台灣疫情友情援助。
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