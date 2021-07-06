彰縣現有莫德納注射到本周四為止 符合資格長者要把握

彰化縣7月2日起注射莫德納疫苗，已通知3萬1858人，截至昨天1萬8835人完成注射，接種率約六成，縣政府今天宣布，這一波注射到8日（星期四）截止。

彰化縣設置264個接種站，分佈在26家醫院、151家診所、27家衛生所、6處快打接種站、54個社區據點，符合資格的長者依照通知的時間，到指定地點注射莫德納疫苗。

縣長王惠美今天到芳苑福海宮等注射站，了解縣內75歲到84歲長者注射莫德納疫苗的情形；她說，中央這次撥發的莫德納疫苗，將為設籍彰化縣75歲到84歲符合資格的4萬4356名長者接種，縣政府7月2日一連四天通知3萬1858人，截至昨日約1萬8835人施打，注射率約6成，縣政府將持續施打到7月8日（星期四）截止。