疫情穩定卻維持三級警戒 盧秀燕擔心會有經濟問題

台中市疫情較雙北穩定，但仍維持三級警戒，民眾關心會進一步解封？市長盧秀燕在回答記者提問時說，她也很著急，而且不僅是媒體形容民眾感覺「悶」，她更擔心民眾的經濟問題，因為不能再忍受這樣嚴重的衝擊，否則除了疫情，還會產生經濟問題，但一切仍得依中央的指示再做滾動檢討。

盧秀燕說，三級警戒以來，她的確接到很多市民的反映，大家的工作和生活都受到影響，但她相信對三級警戒是否延長、解封，還是微調整，中央這兩天會處理，至於雙北疫情比台中市嚴重，但夜市都開放營運了，為何台中市卻不行？盧秀燕未對此再進一步答案。

市府經濟發展局長張峯源上午曾指出，市府考量夜市造成人流聚集，且吃東西會脫下口罩和邊走邊走，仍有散播疫情考量。但是，市府已做好開放的準備工作，目前仍視中央的態度，做進一步決定的參考。