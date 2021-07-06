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教部疫苗遲到 中市：萬名幼兒園課照人員仍8、9日接種

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指出，幼兒園教師打疫苗日期照舊，7月8日到9日打完。圖／取自臉書
台中市長盧秀燕指出，幼兒園教師打疫苗日期照舊，7月8日到9日打完。圖／取自臉書

台中市盧秀燕指出，教部原訂配撥給幼兒園與課後照顧人員接種疫苗，延至8日上午才能到台中，市府今決定1萬0177名幼兒園與課照人員，仍依原通知，7月8、9日接種疫苗。另截至昨晚10點，台中市施打疫苗的人數共27萬8928人次，75歲以上已達約六成。

盧秀燕表示，教育部原訂配撥台中的疫苗8日才到貨，原本考慮幼兒園、課後照顧人員1萬多人延後接種疫苗，但教育部今天確認疫苗7月8日上午可送到台中「疫苗來就打」市府仍以原計劃7月8日 9日為幼兒園與課照教師打疫苗，早點打完，保障育幼場域安全。

市府統計，截至昨晚10點，台中市民接種共有27萬8928人次，75歲以上可達58%到60%之間。明天開始大規模向下接種疫苗，一般市民70到75歲，原住民60歲以上，在全市67處打快站接種疫苗，快打站全國最多，以緩解人潮。

疫苗 幼兒園 台中市 教育部 盧秀燕

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