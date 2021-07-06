他們揪團捐防疫物資 台中警讚：台灣最美的風景

新冠肺炎疫情尚未穩定，有感台中市警察站在第一線高風險執法，市議員沈佑蓮與台灣水木清華校友會一同捐贈酒精噴霧、醫療口罩給台中市第五警分局；另，大雅里長李玲珍邀請遠揚牙醫診所院長黃浩平捐1千個防護面罩給大雅警分局，防疫期間市警局陸續接獲善心人士、團體的捐贈物資，讓一線員警直呼，「他們(捐贈者)是台灣最美的風景」。

昨中午12時許，台中市議員沈佑蓮與台灣水木清華校友會會長朱長生一同前往台中市警察局第五分局，感謝基層員警辛勞，致贈酒精500ml凝露38箱、酒精100ml凝露11箱、酒精100ml噴霧11箱及醫療口罩4千8百片等防疫物資，由分局長林沐弘代表受贈，並回贈感謝狀表達由衷謝意。

愛護台灣警察的善心不止於此，今天上午10點多，大雅里長李玲珍體諒警察為了防疫工作，依舊堅守岡位執勤，與遠揚牙醫診所院長黃浩平分享訊息，黃有感自己也是第一線醫護人員，擁有好的防疫裝備相當重要，特別捐贈1千個防護面罩給大雅警分局，希望一線員警值勤安全、平安歸來。

基層員警連日獲贈酒精、口罩、防護面罩等防疫物資，紛紛有感，「這是台灣最美的風景」，他們出勤配戴民眾捐贈的物資，除了多一份守護，更提醒自己要落實防疫安全。