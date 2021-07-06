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813公車兩站相距遠 中市議員吳敏濟爭取增設站提升便利

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
813公車站距逾一公里，台中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘增設站點，便利學生就學及老人就醫。記者游振昇／攝影
813公車站距逾一公里，台中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘增設站點，便利學生就學及老人就醫。記者游振昇／攝影

台中市813公車「大甲國中」、「大甲郵局」兩站相距一公里多，比一般站距300公尺遠，民眾搭車不便，中市議員吳敏濟為提高市民搭乘便利性多次召集會勘，今天和相關單位會勘後表示，確定增闢繞行大甲國小及大甲衛生所的副線，並增設三個招呼站以縮短站距，預計下月行駛。

813公車「大甲國中」站與「大甲郵局」站相距一公里多，今年3月起會勘多次，為縮短站距、方便學童上學，及年長者到衛生所看病或施打疫苗，市議員吳敏濟多次會勘協調增設大甲衛生所及大甲國小站牌，預計下月813公車新的副線可正式服務市民。

吳敏濟今天再度召集會勘，保留813既有的行駛路線，另外開闢一條副線，繞行大甲國小，分別在雁門路西校門、德興路衛生所及育德路東校門增設三站，以提高市民搭乘的便利性。

813公車往來於后里東站與大甲文武公園之間，既有路線行經大甲國小卻沒有設站，不利當地與跨區就讀的學童上下學，大甲國小校長李金發表示，學生有一些來自外埔甚至后里區，因此對於吳敏濟爭取增設大甲國小站點表示感謝。

今天會勘的公共運輸及捷運工程處運輸科長徐世樺、813公車業者中鹿客運副理卞興強，都同意增設副線，公車業者將積極準備，預計8月可以行駛此副線。

813公車站距逾一公里，台中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘增設站點，便利學生就學及老人就醫。記者游振昇／攝影
813公車站距逾一公里，台中市議員吳敏濟今天和相關單位會勘增設站點，便利學生就學及老人就醫。記者游振昇／攝影

衛生所 公車 郵局

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