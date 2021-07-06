滿倉加上品質影響 彰化一期稻收購尾聲價格疲軟直落

彰化現為一期稻作收割期尾聲，今年一期稻命運坎坷，先是遇到旱災，在即將收割之際又有連續大雨，導致部分倒伏，因稻穗含水量高，加上太陽一曬導致發芽，也讓收購價格直落，農民苦不堪言，雖爭取天然災害的現金補助，但彰化因受損面積比例未達補助標準，各縣市目前都還未有相關公告。

6月連續幾天雨彈狂轟，彰化縣府統計6月下旬因豪雨造成的一期水稻倒伏面積有267公頃，其中有芬園、秀水、線西、埔鹽、花壇等14個鄉鎮市通報；經了解，南彰化一分地有的收成量高達2千台斤 ，但是品質不佳又遇到大雨，後期收割的農友多半青割，價格不佳 。

彰化市許姓農民說，大雨過後出現倒伏，若發芽太多糧商就不收，或者價格很低；也有農民說，埔鹽地區現在百台斤才收8百多元，去年一期還有到1千2百多元。

縣府農業處指出，目前縣內稻作已收9成，平均價格每百台斤約900到950元間，與往年差不多；一期稻作起先因嘉南及桃竹苗地區停灌，糧商預期糧價看漲，但中部地區遭遇梅雨，造成稻穀白粉質高、充實度不足、倒伏發芽等品質下降問題，加上這期稻穀豐產，增加1至2成，使得目前部分業者接近滿倉，後期整體收購意願降低，價格稍顯疲軟，另受新冠疫情三級警戒影響餐飲團膳等用米需求停滯，也是價格走軟主因之一。

農業處也說，為確保農友收益，若穀價不理想時建議農友可優先選擇繳售公糧，也鼓勵參加稻米產銷契作集團產區與營運主體契作更有助提高收入。