掰了梅雨、颱風擦邊過 彰化5天內菜價三級跳

才掰了梅雨，颱風就擦邊過，中南部復耕蔬菜還沒上市，在預期心理之下菜價飛漲，今天彰化縣溪湖鎮果菜市場交易均價重回每公斤30元，莧菜、芹菜和綠花椰上價破百，往年此時進口商的進口蔬菜已經在冷藏倉庫準備進場，今年新冠疫情造成貨櫃大塞車，市場預計高檔菜價還要持續一段時間。

今年梅雨似乎下完今年台灣上半年的雨量，蔬菜嚴重水傷，果菜市場到貨量都不多，本（7）月2日彰化縣溪湖鎮果菜市場到貨約75噸，每公斤交易均價24.7元，受到颱風接近消息的影響，4日到貨量約60噸，每公斤交易均價漲到27.8元，昨天（5日）是周一，星期一到貨量向來較少，約40噸，但每公斤交易均價繼續攀升到28.6元，今年到貨量回升至84噸，每公斤均價已飆至30.6元。

彰化縣溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，梅雨過後的復耕蔬菜尚未上市，颱風雖沒登陸但已帶動菜價上揚，以往此時農產貿易商的高麗菜、綠花椰等進口蔬菜已在倉庫Stand by，準備釋出，可是疫情打亂全球航運，貨櫃大塞車，國外冷藏蔬菜到貨量少，使得國內蔬菜市場出現青黃不接的狀況，如果天氣穩定，復耕蔬菜最快半個月後採收，在此之前，高檔菜價將持續並可能再上揚。

今天溪湖果菜市場短期葉菜類交易價格，芹菜以上價每公斤123.5元拔得頭籌，莧菜上價110元居次，其餘依序為綠花椰103元、花胡瓜101元，韭菜87.8元，端午節高價葉菜空心菜回跌到上價每公斤50元，芥蘭菜60元，小白菜和青江菜都是39.5元，甘藍菜31.4元，即使交易均價每公斤也都在20.6元到88.8元之間，批發到零售市場，「公斤買進，台斤賣出」，家庭主婦面對高菜價都「面有菜色」。

菜價高居不下，民眾捐贈蔬菜大量減少，社福團體跟著叫苦，樂湖Love食（實）物銀行表示，最近很少民眾捐蔬菜，只能靠著愛心小農、食（實）物銀行成員自家種菜來補充，數量完全無法彌補需求的缺口，只能請弱勢家庭改吃根莖類代替葉菜類。